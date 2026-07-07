El Real Madrid recupera del Real Valladolid al joven delantero Ángel Carvajal

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid va a recuperar al joven delantero Ángel Carvajal tras comunicar al Real Valladolid su decisión de hacer efectiva la cláusula de recompra de sus derechos federativos, que estaba contemplada en el acuerdo de traspaso suscrito entre ambas entidades el pasado verano, según informó el conjunto vallisoletano en un comunicado.

Según recordó el club de LaLiga Hypermotion, esta condición "es imprescindible en todos los contratos de salida de las jóvenes promesas" del equipo madridista. "De este modo, Ángel Carvajal pone fin a su etapa como futbolista del Real Valladolid tras una temporada en la que ha demostrado su enorme talento y potencial", apuntó.

"El Real Valladolid quiere agradecer a Carvajal su profesionalidad, compromiso y entrega durante el tiempo que ha defendido la camiseta blanquivioleta. Esta siempre será su casa y le deseamos el mayor de los éxitos, tanto en lo personal como en lo profesional", sentenció.