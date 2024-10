MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga organizó este lunes en Madrid, en colaboración con la Comunidad de Madrid, la 'Jornada de reflexión sobre las claves para combatir el discurso del odio en el fútbol profesional', en la que representantes políticos, de la justicia, del deporte y de los medios de comunicación pusieron encima de la mesa diferentes propuestas para incrementar la sensibilización ante esta lacra.

Tras la apertura de la jornada a través de Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, y de Javier Tebas, presidente de LaLiga, comenzaron las diversas mesas de debate, la primera de ellas con la participación de Miguel Ángel Aguilar, Fiscal de sala contra los Delitos de Odio y Discriminación ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, Sara Giménez, representante española de la Comisión Europea contra el Racismo y la Tolerancia (ECRI), y Juan Carlos Gil Muñoz, Inspector Jefe de OND y excoordinador de Seguridad del Real Madrid y del Rayo Vallecano de Madrid, que debatieron sobre cómo combatir el racismo desde el ámbito legislativo.

En este sentido, Aguilar recalcó que "aunque el marco legislativo es bueno, se puede reformar" y que una de las medidas que se necesitarían "es la prohibición de acudir a entornos digitales cuando este tipo de delitos se cometen a través de ellas". "Tenemos una vía abierta en estos momentos en las acusaciones que está haciendo la Fiscalía en este sentido, y yo creo que se avecina un cambio importante. Estamos en ello", apuntó, solicitando también una reforma de la ley de protección de datos "para que se permita la identificación biométrica, obtener pruebas y poder condenar a las personas que realizan los insultos en los estadios".

"Debe haber un pacto de Estado sobre la lucha contra los delitos de odio para dotar de más recursos a la justicia, porque estamos generando las expectativas de que hay que denunciar, pero si luego se tarda años en tener la respuesta se complica la actuación. Tenemos que incrementar el número de jueces y de fiscales para tener la media de jueces y fiscales que tienen en la Unión Europea", añadió.

Por su parte, Sara Giménez pidió, además de reformas legales, hacer "muchísima prevención", y subrayó que "los clubes de fútbol son un gran impulsor de la tolerancia, de la convivencia y de la igualdad para este país y es relevante que se empiece a visibilizar desde la etapa formativa, con los niños y las niñas que están jugando al fútbol", mientras que Gil Muñoz propuso "la introducción de entradas nominales, la mejora de la identificación y la invisibilización de grupos racistas en los campos de fútbol".

La segunda mesa estuvo protagonizada por deportistas y exdeportistas, que abordaron las claves de la convivencia intercultural a través de la educación y el diálogo. Para Cindy Lima, exjugadora profesional de baloncesto, "el racismo es un escalón más en el delito de odio" y lamentó que, aunque haya habido "absoluta impunidad", el fútbol sí se "ha mejorado".

Carmen Menayo, jugadora del Atlético de Madrid, recordó que "es muy importante el educar y el formarse para no perder los valores que te inculcan" y aseguró que el fútbol "es un medio integrador de las personas". "En el vestuario da igual la cultura, la religión o el género. Sin embargo, creo que se resquebraja todo eso por la competencia o expectativas sociales que hay alrededor de las personas, y eso es lo que hay que evitar", puntualizó.

La exatleta Aauri Bokesa, exatleta y embajadora del programa 'Sport is Respect' del Consejo de Europa, indicó que la importancia de educar "en los valores positivos del deporte", y el exfutbolista hispano-brasileño Marcos Senna solicitó ser "inteligentes a la hora de hablar y tratar casos de racismo" porque este es un proceso que "debe ir poco a poco para que todo el mundo vea a cualquier persona con igualdad". Otro exfutbolista como Fernando Morientes enfatizó en la evolución del discurso sobre el racismo en el fútbol español. "Hay cosas que se veían normal antes y ahora afortunadamente no, era lo que estaba naturalizado y visto como normal", expresó.

Finalmente, la jornada se clausuró con un coloquio sobre el tratamiento del racismo en los medios de comunicación. Esteban Urreiztieta, Subdirector de 'El Mundo', cree que también ha habido un cambio en este sentido porque "hoy en día el umbral contra el racismo en los medios no es el que existía hace unos años" y que "la gente joven no consume información de forma tradicional". "Se suele compartir lo viral y no lo importante", resaltó.

Estela Santos, Redactora Jefa de 'Expansión', admitió que se está "mejor que hace 20 años, pero peor que dentro de los próximos 20" y que los periodistas no deberían entrar en las redes sociales por "salud mental", mientras que Nadia Tronchoni, Redactora Jefa de Deportes de 'El País', no escondió que "muchas veces se tiene miedo a contratar a gente que viene de otros lugares por tener dejes al escribir" y que acudir a las redes "es como la grada terrorífica de un estadio si un periodista duda si un tema lo ha hecho bien o mal".

Ramón Fuentes, periodista de deportes de Telemadrid, incidió en "el brutal impacto que tiene el mensaje en la televisión", que hace que no sea "comparable a lo que estás leyendo" y que provoca que sean "más pulcros a la hora de transmitir ciertos mensajes para que sea más claro, rotundo y que así no dañe al espectro de la sociedad que es receptora de ese mensaje, la cual cada día es más diversa".