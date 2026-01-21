La RFAF se solidariza con los afectados en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). - RFAF

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) se ha solidarizado con los afectados en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y por ello ha acordado guardar un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones que se disputen en Andalucía la próxima jornada.

Ese gesto de la RFAF ha empezado a hacerse este mismo miércoles en los encuentros de vuelta de la fase previa del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales de fútbol en categorías infantil y cadete.

De igual modo, según ha detallado la RFAF en un comunicado de prensa, los árbitros andaluces que dirijan partidos el próximo fin de semana en Andalucía, "portarán brazaletes negros en señal de duelo".

De esta manera, la RFAF y el fútbol andaluz han mostrado su solidaridad y cariño con los heridos y afectados. Al mismo tiempo, ha manifestado su profundo dolor y más sentido pésame por los fallecidos, "poniéndose a disposición de sus familiares".