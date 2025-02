ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Álvaro de Miguel, ha asegurado este martes que no ha llegado ningún tipo de reclamación a los órganos disciplinarios de la Federación sobre el gesto de la jugadora del FC Barcelona, Mapi León, que tocó los genitales de la futbolista del RCD Espanyol Daniela Caracas, en un partido del derbi catalán este pasado fin de semana.

Álvaro de Miguel, que ha comentado que en el seno de la RFEF han visto "la secuencia de vídeo", ha abundado en que no han llegado reclamación alguna "más allá de algo a través del canal de integridad, que habría que valorar, en su caso, si tiene que tramitarse por la vía disciplinaria, que es donde la Federación tiene potestad, al celebrarse dentro del marco de un encuentro de fútbol".

En declaraciones a los medios de comunicación, De Miguel ha añadido que el acta arbitral del partido donde se produjo ese gesto "no consigna nada, con lo cual esa vía no está expedita" y ha emplazado a "esperar, a ver si llega alguna suerte de reclamación o denuncia, que, en su caso, habrá que valorarse por los órganos disciplinarios, que son los competentes, pero como Federación, en principio, no tenemos otro ámbito de actuación".

Álvaro de Miguel ha realizado estas declaraciones en su visita a Zaragoza con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, para conocer las obras del nuevo campo de fútbol de La Romareda, que es una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030.