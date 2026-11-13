La RFEF estrecha su colaboración con AFE con el regreso del Partido AFE en el España-Inglaterra

El presidente de AFE, David Aganzo, y el de la RFEF, Rafael Louzán. - RFEF

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) estrecharon su colaboración firmando un acuerdo por el que la Federación destinará 1,3 millones de euros al sindicato con el Partido AFE en el España-Inglaterra de la Liga de Naciones, en "una muestra de la importancia de sentar a todos los actores del fútbol en la misma mesa".

"La defensa de los intereses laborales, económicos y sociales de los futbolistas españoles que ejercen tanto en nuestro país como en el extranjero está desde esta semana más reforzado gracias al acuerdo de colaboración firmado por los presidentes de la RFEF y de AFE en la Ciudad del Fútbol", destacó un comunicado de la Federación.

Por este convenio, la RFEF destinará 1,3 millones de euros al sindicato mayoritario de futbolistas destinados al cumplimiento de sus fines estatutarios para la defensa y representación de sus afiliados, "recuperando así el espíritu de los partidos que la selección española disputaba a beneficio de AFE hasta el año 2018".

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, valoró el acuerdo como "una nueva muestra de la importancia de sentar a todos los actores del fútbol en la misma mesa para que el diálogo entre ellos sea permanente". "Es muy importante recuperar esos partidos en colaboración con AFE, dándose además la circunstancia de que el último celebrado en marzo de 2018 fue también en el estadio Metropolitano de Madrid ante Argentina y ahora, más de ocho años después lo hará en el mismo escenario y contra todo un semifinalista del último Mundial como Inglaterra", comentó sobre ese Partido AFE.

Por su parte, el presidente de AFE, David Aganzo, celebró que "los partidos de AFE han vuelto, volviendo así la fiesta del futbolista, con presencia de toda la junta directiva de la asociación". "Estoy especialmente orgulloso, porque la generación campeona del mundo en 2010 estaba muy comprometida con apoyar a los jugadores de todas las categorías y la de 2026, que por entonces apenas empezaban en esto del fútbol, lo sigue estando con el mismo compromiso con sus compañeros", aplaudió.

El encuentro que España e Inglaterra de este domingo 15 de noviembre será el 22º de la historia que la RFEF organiza en colaboración con AFE en un camino que comenzó hace 35 años con la disputa de un encuentro amistoso de preparación entre España y Uruguay en el viejo estadio Carlos Tartiere de Oviedo.