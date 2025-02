Fútbol.- La RFEF recalca que la Supercopa en Arabia "redunda en el beneficio del fútbol español"

La Asamblea General Extraordinaria aprueba un presupuesto de 379,6 millones para 2025

LAS ROZAS (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) defendió este lunes la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí porque "redunda en el beneficio" del fútbol nacional y que aunque no se juegue en España desde 2018, sí provoca que en el país se juegue "más y mejor" por el impacto económico en los clubes no profesionales.

Durante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), el tesorero federativo, Eduardo Bandrés, detalló que la Supercopa de España supone "el 33 por ciento de los ingresos por patrocinio", y posteriormente se emitió un vídeo explicativo para incidir en "quién gana" con esta internalización del torneo.

Así, el vídeo señaló como la Supercopa ha pasado de ingresar 2,5 millones de euros celebrándose en el territorio nacional a multiplicar por más de 20 esa cantidad con su celebración en Arabia Saudí, con el formato de 'Final a Cuatro' y en las nuevas fechas en enero.

El torneo genera 51 millones de euros (27 por patrocinio, 11 por derechos audiovisuales, 10 por servicios y 3 en ayudas de viajes y hoteles) cada año que "se destinan a clubes españoles profesionales y no profesionales", con cerca de 26 millones destinados "íntegramente" para estos últimos.

"Hacer más atractivos los torneos que organiza la RFEF redunda en el beneficio del fútbol a lo largo y ancho de nuestro país. Desde 2018 la Supercopa no se juega en España, pero en España se juega más y mejor", concluyó el vídeo.

Además, durante la Asamblea, se aprobó por amplia mayoría el presupuesto de la RFEF para 2025, que constará de 379,6 millones de euros, con "un ligero descenso", tal y como indicó Eduardo Bandrés, respecto al de 2024 (392,1).

"Las principales razones de esta diferencia tienen que ver con algunas cuestiones que no se repiten de un año a otro, otras que tienen que ver con la participación de las selecciones en determinadas competiciones, o también con algunas partidas que en este año no hemos querido incorporar como, por ejemplo, una de 15 millones incluida de forma reiterada y que no se liquidaba en años anteriores, que tiene que ver con un contencioso vinculado a una resolución favorable del mismo", apuntó el tesorero.

Este también recordó que no cuentan "por el momento" con la ayuda del Consejo Superior de Deportes para la candidatura al Mundial, que en 2024 era de 7 millones, los cambios en algunas partidas como los del fondo de Solidaridad de la UEFA o la celebración este año de la final de la Liga Europa en San Mamés.

"No son cuestiones de gestión, son cuestiones que tienen que ver más bien con hechos o circunstancias que no se van a repetir. En ese sentido, es un presupuesto más realista de lo que teníamos hasta ahora y va a ser más ajustado de lo que pensamos vaya a ser finalmente la liquidación", zanjó Bandrés sobre un presupuesto aprobado por 97 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones.

También se votó el suelo de Rafael Louzán como presidente, que será de 378.521 euros brutos, algo superior al que ya había aprobado el pasado 30 de julio para el todavía entonces presidente Pedro Rocha (368.211 euros) y que era "una reducción al 50 por ciento" del que ostentaba Luis Rubiales (736.422 euros) y ya "sin ningún otro tipo de complemento, ni de ayudas a vivienda, ni de nada similar", puntualizó Bandrés, que advirtió que en la retribución de Louzán "se incorporaba la cláusula de actualización con el IPC de diciembre, un 2,8 por ciento". Esta cantidad fue aprobada por mayoría absoluta (95 a favor, 0 en contra y 5 abstenciones).

TRES NUEVOS COMITÉS PARA LA ESTRUCTURA ECONÓMICA

Por otro lado, Manuel Lalinde, director general de la RFEF, fue el encargado de explicar los tres nuevos comités que se han creado con la llegada del nuevo presidente y que tendrán tres niveles diferentes. Así, el 1 se encargará de aprobar gastos de 20.000 euros a 250.000 euros, el 2 de 250.000 euros a un millón de euros, y el 3, "que era la antigua Comisión Económica", de un millón de euros "en adelante".

Todos estos niveles están "constituidos por gente técnica". "El nivel 1 son directores de la casa, el 2 es una mezcla de gente técnica de la casa con miembros de la Junta Directiva que han sido nombrados por el nuevo presidente, y el 3 por, exclusivamente, miembros de la Junta Directiva y algún externo que también validará los gastos que son de mayor importancia, lo de un millón de euros en adelante", indicó el directivo.

Para Lalinde, "con estos tres niveles se pretende, un poco, diversificar la toma de decisiones y que no recaiga siempre en el mismo comité". "Nunca ha surgido ningún problema, pero podría entenderse que está un poco viciado o adulterado que todas las decisiones económicas caigan siempre en las mismas personas", aclaró.

"A su vez, estamos trabajando en una política interna de gastos, de compensación de gastos, de viajes y lo que es un poco darle contenido reglamentario a todos los procedimientos internos que hemos detectado que estaban inicialmente constituidos, pero no estaban desarrollados correctamente para una entidad con este presupuesto y este funcionamiento", añadió el director general federativo, que afirmó que la intención es "crear una estructura transparente que todo el mundo pueda conocer".