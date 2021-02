Ribó, sobre las obras en nuevo Mestalla: "Como Santo Tomás, cuando vea actuaciones concretas estaré encantado"

VALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha indicado este lunes, preguntado por el posible reinicio de las obras del nuevo estadio de fútbol de Mestalla, que "cuando vea actuaciones concretas" en esa dirección estará "encantado" de que se produzcan.

"Como Santo Tomás, cuando vea actuaciones concretas en esta dirección estaré encantado", ha aseverado. Igualmente, ha destacado que el Ayuntamiento sigue "pidiendo al Valencia CF que cumpla con sus compromisos y con sus obligaciones en un tiempo que se acaba".

Ribó ha resaltado a este respecto que el consistorio no es partidario de prolongar la ATE --Actuación Territorial Estratégica-- que establece el calendario de venta de los terrenos del actual estadio de fútbol y el traslado al nuevo.

El primer edil se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la nueva página web del Ayuntamiento, preguntado por la posibilidad de que se retomen las obras, ahora paralizadas, el nuevo Mestalla, ubicado en la avenida Corts Valencianes de la ciudad.

Joan Ribó, que ha comentado que está "leyendo cosas en prensa" sobre este asunto aunque ha matizado que no tiene "una participación directa en este tema", ha subrayado que la posición de la administración municipal "es muy clara" sobre este proyecto.

"No somos partidarios de prolongar la ATE y continuamos pidiendo al Valencia CF que cumpla con sus compromisos y con sus obligaciones en un tiempo que se acaba", ha afirmado el alcalde.

Preguntado por si el reinicio de esas obras podría ser "un globo sonda" y por si se cree al club deportivo Ribó ha expuesto: "A esto no sé responder", al tiempo que ha asegurado que estará "encantado" cuando vea que se avanza en ese camino. "Como santo Tomás, cuando vea actuaciones concretas en esta dirección estaré encantado", ha dicho.

Asimismo, el responsable municipal ha declarado que cuando le dicen que "se va a hacer" algo, cree que lo que se le transmite "no es una cortina de humo si no que es una voluntad de que se haga" algo. "Si pasado un tiempo no se hacen estas actuaciones, tendremos que decir que lo que se decía no estaba ajustado a la realidad", ha añadido.