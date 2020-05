Fútbol.- Rivaldo: "Real Madrid y Barcelona se distrajeron con Haaland en enero"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador brasileño del Barcelona Rivaldo ha apuntado que tanto el club azulgrana como el Real Madrid "se distrajeron con Haaland en enero", cuando el prometedor delantero noruego firmó con el Borussia Dortmund, añadiendo que le ve "cosas de Ronaldo" Nazario porque "marca muchos goles, es muy rápido y posee un gran uno contra uno".

"Real Madrid y Barcelona se distrajeron con Haaland en enero, aunque, quién sabe, quizá no habría seguido jugando como lo está haciendo ahora de haber fichado por un grande, grande. Si hubiera firmado, por ejemplo, por el Real Madrid, sería solo un suplente y ahora, sin embargo, llegaría a Madrid como una estrella para ser titular. No creo para nada que fuera un error su marcha al Dortmund. Me parece una buena opción incluso para los culés, por supuesto", valoró Rivaldo en declaraciones facilitadas por Betfair.

En este sentido, opinó que "Haaland tiene cosas de Ronaldo". "Marca muchos goles, es muy rápido y posee un gran uno contra uno. Encara sin miedo y su arrancada es muy potente. Aun así, es pronto para que algunos le coloquen el título de sucesor de Ronaldo Nazario en lo que se refiere a su estilo. Eso sí, yo le veo cualidades para, al menos, acercarse a la brillante carrera que tuvo Ronaldo", vaticinó.

En cuanto la actualidad del Barcelona, el brasileño celebró la vuelta de Luis Suárez "como si fuera un refuerzo estrella en el mercado invernal". "Si vuelve totalmente recuperado será un empujón grande para el equipo. Le dará su personalidad, su lucha y los goles y asistencias que suele hacer. Será crucial para el tramo final de temporada en Liga y Champions", subrayó.

Respecto a posibles fichajes, apuntó que el equipo azulgrana "debe centrarse primero en hacer hueco en su plantilla antes de fichar, para que esos fichajes jueguen con regularidad". "Fichar por fichar y no prestar atención al estilo del jugador, si encajaría en el Barcelona o no, sería un error. Estas decisiones se tienen que tomar con mucha cautela", pidió.