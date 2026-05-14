Riyadh Air se convierte en nuevo patrocinador principal del Atlético de Madrid Femenino. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid y Riyadh Air han llegado a un acuerdo para que la aerolínea nativa digital de primera clase de Arabia Saudí se convierta en el nuevo patrocinador principal del primer equipo femenino, al igual que ocurre desde 2023 con el masculino, informó este jueves la entidad rojiblanca.

De esta forma, la compañía saudí lucirá en el frontal de la camiseta del Atlético de Madrid Femenino desde el comienzo de la próxima campaña y hasta el 30 de junio de 2033.

Con este nuevo acuerdo entre ambas entidades, Riyadh Air refuerza su apuesta por el club colchonero y por el fútbol femenino llegando al primer equipo rojiblanco. Además de lucir en la parte frontal de las equipaciones de juego, Riyadh Air estará visible en diferentes soportes del Centro Deportivo Alcalá de Henares, lugar donde juega el equipo sus partido como local, así como en las plataformas digitales del club y participará en acciones para los aficionados.

Osamah Alnuaiser, vicepresidente del área de Marketing y comunicación de Riyadh Air, destacó que esta colaboración "refleja el compromiso a largo plazo de Riyadh Air con el desarrollo del deporte femenino y el acercamiento entre culturas". "A través de esta colaboración, también vemos una oportunidad para inspirar a la próxima generación de deportistas femeninas en Arabia Saudí y en todo el mundo, contribuyendo al crecimiento continuo del deporte en el país", afirmó.

Por su parte, el director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid, Óscar Mayo, se mostró feliz "de ampliar el compromiso con Riyadh Air", con quien ya vienen colaborando desde 2023 de forma "muy estrecha". "Es un orgullo ver cómo una empresa con la ambición y proyección de Riyadh Air incrementa su apoyo no solo a nuestro club, sino a todo el fútbol femenino, por el que venimos apostando temporada tras temporada de manera firme y sostenida", señaló.