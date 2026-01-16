RTVE emite desde esta jornada un partido de LaLiga EA Sports en abierto por Teledeporte

Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer, 23 de octubre, el real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de Administración de RTV - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha anunciado un acuerdo con DAZN para la emisión en abierto de un partido de LaLiga EA Sports que se emitirá en Teledeporte, lo que supone que la Primera División nacional de fútbol masculino regrese diez años después a la cadena de televisión pública.

Tras haber comenzado la emisión de partidos este mismo viernes con el enfrentamiento entre RCD Espanyol y Girona FC, correspondiente a la jornada 20, RTVE ya ha confirmado que los siguientes duelos que se ofrecerán de manera gratuita serán el Levante UD vs Elche CF de la jornada 21 y el RCD Mallorca vs Sevilla FC de la jornada 22.

"Con este acuerdo, RTVE refuerza su compromiso con el deporte en abierto y consolida a Teledeporte como canal temático de referencia, convirtiéndose en la casa de los equipos de LaLiga EA Sports que no participen en competiciones europeas", ha destacado RTVE en un comunicado.

Asimismo, entre los clubes que se verán en esta ventana figuran el Sevilla FC, Real Sociedad, RDC Espanyol, RCD Mallorca, CA Osasuna y Deportivo Alavés. También se sumarán otros como el Athletic Club, Villarreal CF, Real Betis Balompié, RC Celta de Vigo o Rayo Vallecano "una vez finalice su participación continental".

RTVE cuenta con una larga tradición en la retransmisión del fútbol de Primera División. Se empezaron a emitir partidos de La Liga en 1963 y, durante décadas, ofreció un encuentro semanal hasta la temporada 1989-90. La competición regresó en la temporada 2015-16 y, a partir de ahora, vuelve de forma estable a través de la ventana de Teledeporte.