Rubén Rivera asegura que la empresa de Piqué no pidió comisión a la Federación por llevar la Supercopa a Arabia

El exdirector de Marketing de la RFEF dice que el pago a Kosmos lo asumió una empresa pública saudí y no el ente federativo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Marketing de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Rubén Rivera ha asegurado este viernes, ante la juez que investiga presuntas irregularidades en la gestión para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, que Kosmos --empresa del exfutbolista Gerard Piqué-- no pidió comisión alguna a la Federación por dicha operación y que el pago lo asumió una empresa pública saudí y no el organismo.

Fuentes jurídicas aseguran a Europa Press que así se ha pronunciado Rivera en su declaración como testigo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda en el marco de la causa en la que figuran como investigados los expresidentes de la RFEF Luis Rubiales y Pedro Rocha, y Gerard Piqué, entre otros.

Rivera, que en esta causa es testigo pero en la Audiencia Nacional se enfrenta a una petición de un año y seis meses de cárcel por las presuntas coacciones a la jugadora de la selección Jenni Hermoso tras el beso que le propinó Luis Rubiales tras la final del Mundial de 2023, ha incidido en que fue la empresa pública saudí SELA la que pagó la comisión a Kosmos.

En este sentido, ha insistido en que la RFEF "no pagó nada" a la empresa del exfutbolista. Además, ha subrayado que desconoce cómo se acordó la comisión a Kosmos, pero ha asegurado que lo único que sabe es que la empresa de Piqué no pidió ninguna comisión a la Federación.

Según indicó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los informes aportados a la causa, la RFEF firmó adendas a los contratos originales de la Supercopa para extender las mismas condiciones hasta el 2029. Con ello, apuntaron los agentes, "se garantizaba el cobro de 40 millones de euros anuales durante tres años más, así como Kosmos el cobro de su comisión anual de 4 millones".

Este viernes, Rivera ha negado haber participado en dichas adendas. Las fuentes consultadas aseguran que ha explicado que la negociación la llevó Rubiales y que lo que éste trató fue de ampliar la extensión del plazo y del importe del contrato. A su juicio, la operación fue un "éxito" para la RFEF.

Con todo, ha manifestado haber estado presente en una reunión en Madrid en la que participó Piqué y un representante de SELA. En dicho encuentro, le trasladaron el interés que tenían por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Rivera ha asegurado que les dijo que tenían que presentar una oferta superior a los 25 millones de euros para empezar las negociaciones.

En el marco de su declaración, el exdirectivo ha manifestado que no tiene conocimiento de que la Federación pidiera una comisión. También ha explicado que fueron varios los países que intentaron hacerse con el contrato de la Supercopa y que algunos usaron intermediarios. Según ha indicado, estos facilitadores suelen cobrar una comisión del 10 por ciento.

NEGOCIOS DE RIVERA CON RUBIALES

Al margen, Rivera ha reconocido este viernes haber participado en sociedades con Rubiales y otros trabajadores de la Federación. Según ha precisado, participó en la sociedad inmobiliaria 'GRX' junto a otros compañeros de la RFEF con la idea de comprar pisos y reformarlos para luego usarlos como apartamentos turísticos. No obstante, ha señalado que la inversión no funcionó como esperaba y que vendió las participaciones 11 meses después.

Según consta en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en dicha sociedad participaron Rubiales, el abogado externo de la Federación Tomás González Cueto y los exdirectivos Pedro González Segura, José María Timón y Antonio Gómez-Reino.

EXDIRECTIVO FINANCIERO DICE QUE NO TUVO ACCESO AL CONTRATO

Por su parte, este mismo viernes ha declarado también como testigo Ángel Álvarez, exdirector financiero de la RFEF. Según fuentes presentes en el interrogatorio, ha manifestado que se enteró del contrato para llevar la Supercopa a Arabia Saudí cuando el pacto ya estaba a punto de cerrarse.

El exdirectivo ha señalado que no llegó a ver el contrato hasta que lo pidieron los auditores del Consejo Superior de Deportes y de la Federación. Ha dicho también que emitió la factura sin haber visto el contrato, algo que "no era normal". Y ha indicado que reclamó el documento, pero no lo recibió hasta "meses" después.

Álvarez ha asegurado que el contrato debería de haberse elevado a la comisión económica y que, aunque había un código de cumplimiento normativo, un informe de PWC evidenció que había una carencia notable en los procedimientos. En el marco de su declaración, ha explicado que salió de la RFEF porque no se sentía cómodo con el funcionamiento del departamento financiero.