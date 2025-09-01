AMP. Fabián Ruiz y Yéremi Pino causan baja en la selección y entra Jorge de Frutos

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Paris Saint-Germain francés Fabián Ruiz y el extremo del Crystal Palace Yéremi Pino no podrán participar con la selección española en los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 ante Bulgaria y Turquía a causa de problemas físicos, según confirmó este lunes el combinado nacional, al que llegará Jorge de Frutos, futbolista del Rayo Vallecano que se estrena en una convocatoria de la Absoluta.

"Fabián Ruiz causa baja en la convocatoria de la selección española. El centrocampista internacional llegó con molestias musculares y, después las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la RFEF, abandona la concentración", indicó la campeona de Europa en su cuenta oficial de 'X'.

Posteriormente, y después de que no participase en el primer entrenamiento de la 'Roja' en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), la selección también comunicó la baja de Yéremi Pino tras las pruebas médicas realizadas por las "molestias en su tobillo derecho" con las que había llegado. La sorpresa fue la llamada de Jorge de Frutos, jugador que se estrena en una convocatoria con la Absoluta.

La baja del andaluz, futbolista clave en el esquema del seleccionador Luis de la Fuente, y la del canario son la segunda y la tercera que sufre la 'Roja' de cara a estos dos primeros encuentros de clasificación para la próxima Copa del Mundo tras la del también centrocampista Pablo Páez, 'Gavi', del FC Barcelona y que fue sustituido por Aleix García, del Bayer 04 Leverkusen alemán.