Joan Garcia of FC Barcelona reacts during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and FC Barcelona at San Mames on March 8, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero Joan Garcia (FC Barcelona), el central Cristhian Mosquera (Arsenal FC), el centrocampista Carlos Soler (Real Sociedad) y los delanteros Ander Barrenetxea (Real Sociedad) y Víctor Muñoz (CA Osasuna) para los partidos amistosos ante Serbia y Egipto de finales de este mes de marzo, según anunció este viernes el seleccionador Luis de la Fuente.

El guardameta catalán, que está firmando una gran campaña con el conjunto blaugrana, entra por fin en una inusual convocatoria de la Absoluta, ya que el técnico riojano ha decidido citar a cuatro porteros por lo que se mantienen Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC) y Alex Remiro (Real Sociedad) en una lista de 27 futbolistas y con muchas novedades y alguna ausencia.

Garcia será uno de los cuatro jugadores que podrían debutar con la actual campeona de Europa junto al central Cristhian Mosquera (Arsenal FC) y los extremos Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz. El 'gunner' y el realista ya pasaron por las categorías inferiores de la 'Roja', algo que no ha vivido el osasunista, cuya primera oportunidad podría ser ya con la Absoluta.

Mosquera entra en una zona defensiva donde De la Fuente mantiene prácticamente a su bloque, aunque no cita a dos habituales como Robin Le Normand (Atlético de Madrid), que era uno de sus centrales más fijos en sus onces, y Dani Vivian (Athletic Club).

El de Haro tampoco llama a Dani Carvajal (Real Madrid), que no ha terminado de tener demasiados minutos de calidad este año tras recuperarse de su grave lesión de rodilla y encadenar otro problema en la misma zona que le tuvo fuera varios meses, y mantiene a Pedro Porro (Tottenham) y Marcos Llorente (Atlético de Madrid) como laterales derechos. Tampoco entró Marc Pubill (Atlético de Madrid), aunque este no jugó ya el último choque del conjunto rojiblanco por un golpe en las costillas.

En cambio, sí vuelve otro campeón de Europa como Rodri Hernández. El mediocentro del Manchester City jugó por última vez con la selección en septiembre de 2025 y posteriormente se lesionó de gravedad también la rodilla. En el centro del campo, donde están las bajas de habituales como Fabián Ruiz (PSG) y Mikel Merino (Arsenal FC), la gran novedad es Carlos Soler, en buen momento con la Real Sociedad y que regresa con el combinado nacional, con el que jugó por última vez el Mundial de Catar en 2022.

Finalmente en la parte delantera, donde están las bajas de Nico Williams (Athletic Club) y Samu Aghehowa (Oport), aparte de Barrenetxea y Muñoz, está el nombre de Lamine Yamal (FC Barcelona), que espera volver a jugar con la 'Roja' por primera vez desde septiembre tras caerse de las últimas listas por problemas físicos. Yéremi Pino, pese a su bajada de minutos en el Crystal Palace, sigue gozando de la confianza de De la Fuente.

La actual campeona de Europa se enfrentará el próximo viernes 27 de marzo a las 21.00 horas a Serbia en el Estadio de La Cerámica de la localidad castellonense de Villarreal y el martes 31 a Egipto en el RCDE Stadium de Barcelona a la misma hora.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club), Álex Remiro (Real Sociedad) y Joan Garcia (FC Barcelona).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid) y Cristhian Mosquera (Arsenal FC).

CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Real Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Pedri, Dani Olmo y Fermín López (FC Barcelona).

DELANTEROS: Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal y Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Alex Baena (Atlético de Madrid) y Borja Iglesias (RC Celta).