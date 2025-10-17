Fútbol/Selección.- AMP. 'Mapi' León y Jenni Hermoso vuelven a la selección para las semifinales de la Liga de Naciones

LAS ROZAS (MADRID), 17 (EUROPA PRESS)

La defensa del FC Barcelona 'Mapi' León es la gran novedad en la lista de la seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, para las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, una convocatoria a la que también vuelve la delantera Jenni Hermoso (Tigres).

La jugadora aragonesa era la última prácticamente del gran bloque de 15 internacionales que había renunciado en septiembre de 2022 a acudir a la selección hasta que no hubiese cambios estructurales y ahora retorna con la nueva seleccionadora tres años después.

León jugó por última vez con la 'Roja' en los cuartos de final de la Eurocopa de Inglaterra de 2022 (entró en la lista de septiembre de Jorge Vilda para los partidos ante Ucrania y Hungría, pero se tuvo que dar de baja por problemas físicos) y se ha mantenido firme en su posición hasta la llegada de Sonia Bermúdez, lo que le hizo perderse el Mundial de 2023, los Juegos Olímpicos de París de 2024 y la Eurocopa de Suiza del pasado verano.

La jugadora blaugrana llegó a ser citada por Montse Tomé en su controvertida primera lista como seleccionadora en septiembre de 2023, pero, tras la larga reunión que se alargó hasta casi el amanecer en la localidad valenciana de Oliva, finalmente abandonó aquella concentración junto a Patri Guijarro. Además, 'Mapi' León ya ha vuelto a jugar a su mejor nivel después de sufrir una lesión de rodilla a finales de 2023.

Junto a la zaragozana, también destaca el retorno de Jenni Hermoso, cuya última presencia con la actual campeona del mundo se había producido en la ventana de octubre de 2024 en los amistosos ante Canadá e Italia y que desde entonces se había mostrado crítica con el proceder de Montse Tomé. La delantera del Tigres, de 35 años y campeona del mundo en 2023 y de la Liga de Naciones en 2024, no entró finalmente en la lista final de la Eurocopa y ahora vuelve a tener la oportunidad con una seleccionadora con la que compartió vestuario.

Más allá de estos dos nombres, destaca la llamada de Lucía Corrales, futbolista del London City inglés que actúa como lateral izquierda y que debutó a finales del pasado mes de mayo en el choque ante Bélgica de la Liga de Naciones, y el estreno de la joven centrocampista de 17 años del FC Barcelona Clara Serrajordi, llamada a última hora, tanto que su nombre no aparece en el vídeo presentado por Antonio Banderas y con el que la seleccionadora dio sus elegidas.

Por otro lado, también sobresalen los regresos al combinado nacional de dos jugadoras que han empezado bien la temporada como la delantera Eva Navarro (Real Madrid), campeona del mundo y que había dejado de contar para Tomé desde París 2024, y la centrocampista Fiamma Benítez (Atlético de Madrid). También vuelve la joven portera Eunate Astralaga (SD Eibar), en lugar de Esther Sullastres (Sevilla FC).

Por otro lado, entre las ausencias más destacadas, además de la de la lesionada Patri Guijarro (FC Barcelona), están la de habituales desde hace varios años como, sobre todo, Athenea del Castillo (Real Madrid) o Lucía García (Monterrey), mientras que tampoco han entrado Leila Ouahabi (Manchester City), Alba Redondo (Real Madrid) y Maite Zubieta (Athletic Club), que estuvieron en la pasada Eurocopa.

Sonia Bermúdez debutará como nueva seleccionadora el próximo viernes 24 de octubre en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia, que se disputará en el Estadio de La Rosaleda de Málaga a las 20.00 horas. El partido de vuelta se jugará en el Gamla Ullevi de Goteborg el martes 28 a las 19.00.

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Eunate Astralaga (SD Eibar).

-Defensas: Ona Batlle, Mapi León e Irene Paredes (FC Barcelona), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG) y María Méndez (Real Madrid).

-Centrocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Vicky López y Clara Serrajordi (FC Barcelona) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

-Delanteras: Jenni Hermoso (Tigres), Mariona Caldentey (Arsenal FC), Claudia Pina y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (Gotham City), Eva Navarro (Real Madrid) y Cristina Martín-Prieto (Benfica).