Fútbol/Selección.- AMP. Misa Rodríguez vuelve a una selección rejuvenecida y sin Irene Paredes ni Jenni Hermoso

Misa Rodriguez of Real Madrid looks on during the UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match between Real Madrid C.F. and Paris FC at Alfredo Di Stefano on February 18, 2026 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La guardameta Misa Rodríguez, una gran cantidad de nuevas caras jóvenes y las ausencias de veteranas como Irene Paredes y Jenni Hermoso son las grandes novedades en la lista de 25 convocadas de la seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, para el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año 2027 ante Islandia y Ucrania.

La portera madridista no iba convocada con la actual campeona del mundo desde los pasados Juegos Olímpicos de París de 2024 y entra en una posición donde es baja la titular Cata Coll (FC Barcelona), avalada por su gran momento de forma con su club, donde al principio de temporada no jugaba y luego tuvo que hacerlo tras la lesión de la alemana Mehrle Frohms.

La portería de la 'Roja' también tiene una nueva inquilina junto a la habitual Adriana Nanclares (Athletic Club), ya que también retorna Enith Salon (Servette), que formó parte de la selección campeona del mundo en 2023 junto a Rodríguez y Coll y que llevaba mucho tiempo sin venir.

Esta primera lista del año de Sonia Bermúdez estuvo muy renovada respecto a la anterior. A bajas esperadas por lesión como las blaugranas Aitana Bonmatí y 'Mapi' León, se unen las de veteranas como la capitana Irene Paredes, en este "por motivos personales" como aclaró la seleccionadora, Jenni Hermoso, Esther González o Cristina Martín-Prieto, mientras que vuelven otras habituales como Patri Guijarro y Salma Paralluelo, del FC Barcelona, que se habían perdido las últimas citas de 2025 por lesión.

Y esto provoca la aparición de nuevas jóvenes, sobre todo en la línea defensiva donde Bermúdez ha citado a Martina Fernández (Everton, 21 años), Aiara Aguirrezabala (Real Sociedad, 17) y Sandra Villafañe (Madrid CFF, 20), mientras que retorna otra joven como Lucía Corrales (London City, 20) y una veterana como Laia Codina (Arsenal), campeona del mundo y que se perdió por problemas físicos entrar en la lista final de la Eurocopa.

Todas estas jóvenes se unen a otras como la centrocampista Clara Serrajordi, que ya estuvo en las semifinales y la final de la Liga de Naciones y que se mantiene, o la delantera Ornella Vignola, del Everton de 21 años. El conjunto de Liverpool también aporta a otra jugadora arriba, Inma Gabarro, campeona del mundo Sub-20 en 2022, donde fue máxima goleadora, que dejó su cesión en el Sevilla para volver al club inglés en el mercado invernal y que vuelve a la 'Roja' tras superar una grave lesión de rodilla en octubre de 2024.

España, que cerró el año 2025 conquistando por segunda vez el título de la Liga de Naciones, abrirá su actividad en este 2026 el martes 3 de marzo ante Islandia, a la que recibirá a las 19.00 horas en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana, mientras que cuatro días después, el sábado 7, visitará a Ucrania (20.00) en la localidad turca de Antalya. Las internacionales se concentrarán el próximo miércoles 25 de febrero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde entrenarán hasta el lunes 2, día que partirán la capital castellonesa para el primer partido.

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Adriana Nanclares (Athletic Club), Misa Rodríguez (Real Madrid) y Enith Salon (Servette)).

-Defensas: Ona Batlle (FC Barcelona), Martina Fernández (Everton), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG), María Méndez (Real Madrid), Aiara Aguirrezabala (Real Sociedad), Laia Codina (Arsenal) y Sandra Villafañe (Madrid CFF).

-Centrocampistas: Patri Guijarro, Alexia Putellas, Clara Serrajordi, y Vicky López (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

-Delanteras: Claudia Pina y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Eva Navarro y Athenea del Castillo (Real Madrid), Edna Imade (Bayern), Inma Gabarro y Ornella Vignola (Everton).