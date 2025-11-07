AMP. Pablo Fornals, gran novedad en una lista de España con Lamine Yamal

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Betis Pablo Fornals y la presencia del extremo del FC Barcelona Lamine Yamal son las principales novedades de la lista de convocados de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Turquía de la fase de clasificación para el Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

Finalmente, el técnico riojano incluyó al futbolista blaugrana de 18 años, que no pudo jugar en el anterior parón internacional por la pubalgia que arrastra desde hace tiempo y después de que su técnico en el FC Barcelona, Hansi Flick, se quejara del proceder de De la Fuente durante el parón de septiembre y el tiempo disputado por el joven de 18 años pese a que este estaba con molestias.

Lamine Yamal no estuvo en los duelos ante Georgia y Bulgaria del pasado mes, pero sí ha participado activamente en los últimos partidos del conjunto blaugrana, donde ha sido titular y ha acumulado muchos minutos, por lo que el de Haro ha decidido contar con él entre sus 26 convocados.

Entre ellos, la principal novedad es el nombre de Pablo Fornals. El centrocampista del Real Betis ha arrancado muy bien la temporada y encuentra su hueco en la 'Roja' ante la baja principal de Pedri González (FC Barcelona) o la ausencia de Rodri Hernández (Manchester City).

El jugador castellonense, seis veces internacional, vuelve a la campeona de Europa cuatro años después de jugar por última vez en la victoria en noviembre de 2021 por 0-1 ante Grecia en la fase de clasificación para el Mundial de Catar y a las órdenes de Luis Enrique Martínez.

Además, también entró el central del Athletic Club Aymeric Laporte, que en la anterior fue llamado a última hora por la baja de Dean Huijsen (Real Madrid). Entonces, no disputó ni un minuto, pero ahora puede tener otra oportunidad para cubrir la baja de Robin Le Normand (Atlético de Madrid), con el que formó una buena pareja en la pasada Eurocopa y tras tener más ritmo competitivo en el equipo vizcaíno.

Entre los regresos, vuelven jugadores importantes como los centrocampistas Fabián Ruiz (PSG), Dani Olmo y Fermín López (FC Barcelona), mientras que entre las bajas están las de Nico Williams, el otro extremo teóricamente titular que también está con problemas similares a los de Lamine Yamal y que ya se perdió la anterior por lesión.

Por otro lado, una vez más se quedó fuera el delantero Álvaro Morata (Como 1907), mientras que Borja Iglesias (RC Celta) se mantiene en una delantera de la que se caen Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) y Jesús Rodríguez (Como 1907).

El primer partido de España será el sábado 15 de noviembre contra Georgia en Tiflis (18.00 horas) y el segundo frente a Turquía en Sevilla (20.45 horas) el martes 18. Una ventana a la que España llega como líder del Grupo E con 12 puntos, tres más que el combinado turco y con el billete directo para la próxima Copa del Mundo muy encarrilado.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian y Aymeric Laporte (Athletic Club), y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Pablo Fornals (Real Betis), Fabián Ruiz (PSG), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid), y Aleix García (Bayer Leverkusen).

DELANTEROS: Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo y Fermín López (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Samu Aghehowa (Oporto) y Borja Iglesias (RC Celta).