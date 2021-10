Busquets: "Lo que nos ha dicho el árbitro no tiene sentido"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española, Sergio Busquets, ha lamentado que "no tiene sentido" la decisión arbitral de conceder el segundo gol de Francia en la final de la Liga de Naciones y ha llamado a quedarse "con lo positivo y seguir creciendo" con vistas a los próximos objetivos del equipo nacional.

"Nosotros hemos tirado la línea bien. El árbitro ha dicho que Eric ha hecho por jugar el balón y que a partir de ahí se borra el fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le intenta llegar a Mbappé, que se encuentra en posición antirreglamentaria. A nosotros no nos explican eso. Tienes que intentar jugar el balón y Eric no ha intentado jugar el balón. Ha intentado cortar, como cualquier defensa", analizó Busquets en declaraciones a La1 que recoge Europa Press.

Pese a la derrota, el centrocampista pidió "darle valor a llegar hasta aquí, a llegar a jugar la final de un torneo que es nuevo y muy difícil". "Debemos quedarnos con lo positivo y seguir creciendo, que esto nos sirva para mejorar, coger experiencia y competir. De aquí a un mes tenemos otras fechas claves para clasificarnos para el Mundial de Catar, que es lo que queremos", añadió.