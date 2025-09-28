Fútbol.- La selección española de fútbol amputados logra el ascenso a la Liga de Naciones A

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol amputados logró este domingo el ascenso a la máxima categoría de la Liga de Naciones al ganar con pleno de victorias el campeonato disputado en Ávila frente a Alemania, Georgia, Irlanda y Francia.

Según informó la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física (FEDDF), el combinado dirigido por Manuel Pacheco fue muy superior a sus rivales y comenzó el torneo con una goleada ante Alemania (4-0). Posteriormente, sumó victorias ante Francia (2-0), Georgia (5-0) e Irlanda (2-0) para sellar su ascenso con pleno de puntos y por delante del equipo francés (7)

El equipo español estuvo formado por Mikel Balmaseda, Adrián Castro, Oliver Flores, Zacarias Oualit (CD Básico Efro), Francisco Vaquero, Francisco Javier Castilla, Aitor Palomeque, José Luis Hurtado, Jaime Tonda (Fund. Real Betis), Marcos González de la Peña, Luis Fernando Ribeiro, Javier Martínez (Flamencos Amputados Sur) y David Mendes (Alves Kablo), este último autor de cuatro goles.