Louzán pide cerrar la clasificación y luego hablar de si serán o no "uno de los favoritos" al Mundial

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha emplazado este martes a cerrar la clasificación al Mundial 2026 y luego hablar de si la selección será o no "una de los favoritas" a conquistar el torneo.

"Hablar de favoritismo es prematuro. Lo primero que tenemos que hacer es clasificarnos. Somos líderes del grupo y España, por primera vez, es número uno en el ranking FIFA, tanto en masculino y femenino, pero vamos a intentar clasificarnos", ha señalado en Valladolid, donde esta noche el combinado nacional juega contra Bulgaria un partido clasificatoria al Mundial.

Louzán ha celebrado que se esté en el camino que "todos" pretendían y que la "marca España" genere esa "confianza". "Paso a paso tenemos que seguir ilusionando, porque yo es lo que percibo a cada ciudad que vamos", ha agregado.

En este contexto ha felicitado al seleccionador por su "magnífica labor", al tiempo qeu considera que la generación de jugadores que hay, "muy jóvenes", van a dar "muchas satisfacción a la gran afición que tiene este país a este maravilloso deporte que es el fútbol".

"Y qué mejor manera de rematar esta fase de clasificación que rematarla en Sevilla. Ahí vamos a rematar en el Estadio La Cartuja, donde, de alguna manera, se han celebrado muchísimos partidos y con muchos éxitos, además, la selección española. Por lo tanto, creo que estamos empapando también a toda España de lo que significa la selección, de lo que representa la selección para este país", ha finalizado.