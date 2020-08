Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Si la Eurocopa empezara mañana estos serían los 24 seleccionados"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha valorado su lista de convocados como "muy apañada" y ha asegurado que "si la Eurocopa empezara mañana estos serían los 24 seleccionados", aunque ha avisado de que es "totalmente reversible" en función del rendimiento de los jugadores durante la temporada y que "hay unos diez jugadores que podrían estar sin ningún problema".

"Es una lista muy apañada que responde al objetivo que tenemos de ir a ganar los próximos partidos. Si la Eurocopa empezara mañana estos serían los 24 seleccionados. Me gusta mucho este equipo y tengo muchas ganas de reunirme con ellos y disfrutar con mi trabajo", valoró Luis Enrique en rueda de prensa.

Al mismo tiempo, advirtió de que "es una lista totalmente reversible y va a depender totalmente del rendimiento de los jugadores durante la temporada". "Jugadores que no están y la revienten esta temporada tendrán su oportunidad. Seguimos atentos a cualquier jugador que pueda mejorar sus prestaciones para tenerlo en consideración. Hay unos diez jugadores que podrían estar en esta lista sin ningún problema", contó.

Por ello, quiso "mandar un mensaje a todos los que no están". "No me entran todos. Hubiera convocado a treinta, a los del PSG, a Gerard Moreno, Ceballos, Jordi Alba... Lo que sí estoy seguro es que los 24 que traigo son ahora mismos los mejores para este partido. No miro las estadísticas, ni la edad, ni al equipo que pertenecen. Hacemos un seguimiento intensivo a 58 jugadores y sabemos lo que queremos. Tenemos gol suficiente y muy bien nivel tanto en ataque como en defensa", defendió.

En cuanto al extraño momento de la temporada, con las competiciones europeas aún por finalizar por culpa de la pandemia, el seleccionador recordó que "la mayoría de equipos ya están en pretemporada, aunque es cierto algunos no han empezado".

"No he recibido ninguna llamada de ningún jugador no quiera estar en la selección. Contamos con la profesionalidad de todos los jugadores. Muchos de ellos, sobre todo en los equipos grandes, tienen preparador físico personal. Estoy seguro de que ninguno cogerá peso y de que nadie va a estar tres semanas parado. Yo recuerdo cuando era jugador acabar un Mundial e irme a entrenar con mi equipo más contento que unas castañuelas", rememoró.

En este sentido, indicó que en el equipo nacional están "preparados para el caso de que haya positivos" por coronavirus. "Ojalá no se dé, para eso hay controles, pero nos va a suceder a nosotros y le sucederá a las demás selecciones. Algún caso de positivo habrá", pronosticó.

"ADAMA SEGURAMENTE SERA EL JUGADOR DE EUROPA CON MÁS DESBORDE"

A la hora de personalizar en los debutantes, el asturiano elogió profusamente a Adama Traoré. "Tuvimos la oportunidad de entrenarlo cuando estábamos en el Barça y él estaba en el filial. En las dos últimas temporadas en Inglaterra le hemos visto una clara evolución, ha mejorado muchísimas cosas. Evidentemente destaca por su desborde, seguramente sea el jugador de Europa con más desborde. Es un diamante con un potencial bestial que espero que siga mejorando. Tiene la mentalidad y el hambre para hacerlo", analizó.

El técnico también fue elogioso con Eric García. "Solo tiene 19 años, pero ya lo ha hecho muy bien liderando en las categorías inferiores dentro y fuera del campo. Juega en un equipo que tiene muchos paralelismos con nuestra selección. Está muy preparado, es muy inteligente a nivel táctico y muy maduro. Lo convocamos por su nivel, no porque haya bajas. Ojalá sea central de la selección mucho tiempo", deseó.

En cuanto a Óscar Rodríguez, no escondió que le ha "sorprendido gratamente en el Leganés". "Su equipo tenía un estilo que quizás no le iba muy bien, pero ha demostrado ser un jugador muy rentable en todas las facetas. Es muy difícil que pierda el balón y tiene un chut excepcional, pero sobre todo me ha sorprendido su capacidad sin balón y su derroche físico. Es uno de los que más ganas tengo de ver", valoró sobre el jugador del Real Madrid.

Por último, Luis Enrique aclaró que Marco Asensio, de vuelta al equipo nacional tras superar su grave lesión, "no tiene que dar ningún paso al frente". "Ya lo ha dado, lo lleva dando desde hace mil años. Yo quiero que den un paso al frente los 24 jugadores: el de 17 años, el de 19 y el de 32. Así se forma un equipo, con la ayuda de todos los jugadores para conseguir un objetivo grupal", finalizó.