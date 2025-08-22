Luis de la Fuente, en 'Mares de Papel': "Murcia es de primera división"

MAZARRÓN (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha participado este jueves en Mazarrón en el programa cultural 'Mares de Papel', afirmando que "Murcia es de primera división" y admitiendo que se encuentra "feliz" y "con fuerzas" para encarar la ruta hacia el Mundial del año 2030, aunque matizando que "no depende solo" de él.

Durante su intervención en el evento, al que acudió acompañado por el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), José Miguel Monje, apuntó De la Fuente que con su equipo "donde hay conciencia y trabajo común" se puede "ganar el Mundial", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

También se refirió al tenista murciano Carlos Alcaraz al señalar que "es el primero que se deja la piel en la pista con trabajo, trabajo y trabajo", y recalcó que "no se puede banalizar que luego como cualquier joven tenga sus momentos de desconexión en Ibiza y donde quiera".

De la Fuente, que recibió de manos del alcalde de Mazarrón, Gines Campillo, el 'Barco fenicio' de honor del municipio, en este sentido sostuvo que en la selección española de fútbol "también" tiene "muchos 'alcarazes'".

Del mismo modo, se mostró "seguro" de que Lamine Yamal, delantero de la 'Roja' y del FC Barcelona, llegará a ganar el Balón de Oro. "Yo estoy seguro de que lo conseguirá si le respetan las lesiones y los demás sabemos ayudarle y protegerle", enfatizó al respecto.

De Dean Huijsen, jugador del Real Madrid, dijo que entiende que "tenga enamorada" a la afición porque cuenta con "enormes condiciones para ser un defensa top mundial", si bien concretó que es un caso similar al de Yamal. "Seamos prudentes porque tenemos una generación de oro en puertas", apostilló el seleccionador nacional.

Habló también sobre la situación de presión de otras federaciones sobre jóvenes futbolistas para insistir en que "al final deciden ellos", y surgieron los nombres de dos murcianos, Chichoro, portero juvenil del Manchester United que se incorpora a la sub17 desde la selección inglesa, y el pachequero del Real Madrid Rachad Fettal, que ha comunicado a Marruecos que quiere jugar con España.

Por su parte, Monje abogó por mantener la colaboración con 'Mares de Papel' en un futuro dado el éxito alcanzado.