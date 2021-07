Fútbol/Selección.- Rubiales: "La gente se ha vuelto a enganchar a la selección, pero no debe haber euforia"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha destacado que el rendimiento de España en la reciente Eurocopa "invita al optimismo", pero que eso no debe convertirse en "euforia" a pesar de que la selección ha sido "superior en todos los partidos" que ha disputado y ha logrado que "la gente se vuelva a enganchar".

"El grupo es espectacular por su calidad futbolística y humana. No hay ninguna selección que haya marcado más goles, haya tenido más posesión ni haya generado más ocasiones. En todos los partidos hemos sido superiores. Hay muchos datos que invitan al optimismo, pero no debe ser euforia. Tenemos un entrenador 'top', un equipo 'top' y un director deportivo sensato. Con los pies en el suelo, nos hace pensar que en el futuro vamos a poder mirar de tú a tú a cualquier selección", valoró Rubiales en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por DAZN, Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado y Repsol.

En este sentido, reveló lo que de le comentaron los dirigentes de la federación italiana tras la derrota en semifinales. "Nos decían que habíamos merecido pasar nosotros. Cuando te vas así lo haces con la cabeza alta. Ha habido jugadores jóvenes que han dado un paso adelante tremendo, no solo Pedri, también Olmo, Ferran... La gente se ha vuelto a enganchar a la selección. 15 millones de españoles vieron los penaltis contra Italia", recordó sobre los datos de audiencia televisiva.

En cuanto a la posible renovación de Luis Enrique, el presidente recordó que "él ha dicho que está muy a gusto con la selección". "En la RFEF también estamos muy a gusto con él y tema se abordará de manera natural. Tiene contrato y estamos muy contentos con él", dijo, extendiendo sus alabanzas a Álvaro Morata, blanco de muchas críticas durante la Eurocopa.

"Para mí, dos los tres mejores momentos de la Eurocopa para España fueron sus golazos contra Italia y Croacia. Cada dos partidos mete un gol con la selección, no sé qué podemos esperar, a nivel mundial solo hay dos o tres jugadores tienen un promedio superior. Es un chico para comérselo y una persona excepcional", le defendió.

"NO OPINO SOBRE RAMOS Y EL SELECCIONADOR SEGUIRÁ HACIENDO LO QUE QUIERA"

Preguntado por Sergio Ramos, respondió que su posible vuelta a la selección es un tema que no le compete. "Sergio pertenece a ese ramillete de jugadores excepcionales que nos han dado mucho, varios títulos. Para eso está el entrenador y yo nunca opino de eso porque sería equivocarme y poner en un aprieto al seleccionador, aunque él va a seguir haciendo lo que quiera", subrayó.

Tras la Eurocopa, el siguiente objetivo de la selección española son los Juegos Olímpicos de Tokio. "No veo ninguna selección mejor que la española. Esto no significa que vayamos a ganar de calle, pero sí tenemos tantas posibilidades o más que cualquiera. No me gusta apostar, pero si lo hiciera lo haría por españa", valoró respecto al equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Por otra parte, Rubiales explicó el cambio de sede de Bilbao por Sevilla en la Eurocopa. "Yo hice mucho por mantener la sede de Bilbao, hasta que un día nos dijeron que se tenían que dar siete circunstancias y varias de ellas no se cumplían, como tener al 60% de la población vacunada. Sin público, UEFA quitaba la sede. Pedimos tres semanas de margen a UEFA y el Gobierno vasco, que tiene todo el derecho del mundo a poner sus criterios, no varió. Por eso no se pudo", desgranó.

Por último, se refirió al tema de la igualdad salarial entre futbolistas de las selecciones masculina y femenina y deslizó que con este asunto "se puede actuar con populismo o con seriedad". "Tras discutirlo mucho dentro hemos optado por lo segundo. Con todos los criterios de discriminación positivos le hemos dado mucho más al fútbol femenino, pero hablamos siempre de porcentajes en las categorías absolutas. De la Sub-21 para abajo, todos los equipos masculinos y femeninos tienen los mismos medios", recordó.