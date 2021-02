Simeone recupera a Joao Félix: "Es buenísimo poder contar con él"

Simeone en el entrenamiento del Atlético - -/DAX via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha celebrado la recuperación de Joao Félix, que podría reaparecer este miércoles ante el Levante tras haber dado negativo en la última prueba PCR, y ha destacado que es "buenísimo" poder contar con el portugués ante un rival que "está haciendo una temporada importante".

"Joao no ha tenido muchos síntomas que lo hayan dejado fuera de poder entrenarse ya a partir del tercer o cuarto día que estuvo en su casa. Ha estado trabajando con los 'profes' (preparadores físicos) esperando volver. Está con muchas ganas y mucho entusiasmo. Es saludable y buenísimo poder contar con él mañana. Según lo que veamos oportuno, mañana decidiremos qué hacer", dijo Simeone en rueda de prensa.

Con este refuerzo, el Atlético visitará a un rival que "está haciendo una temporada importante, con un fútbol que lleva manejando desde hace bastante tiempo muy bien y un entrenador que contagia al equipo la tranquilidad para jugar y competir como lo hace". "Sobre todo se demuestra en lo que está pasando en la Copa del Rey y la gran opción que tienen de llegar a una final", añadió.

Preguntado por la posibilidad de reservar a jugadores importantes como Luis Suárez pensando en la eliminatoria de la próxima semana contra el Chelsea, el 'Cholo' lo negó. "Nosotros pensamos como siempre, desde que llegamos al club, en la importancia que tiene el próximo partido. No estamos pensando en otro cosa, y menos negativa (como una lesión), claro", despejó.

"En varios momentos de la temporada existe el momento de estar más cerca de los objetivos, pero se representan en todos los partidos. por eso estamos encaminados más que nunca al partido a partido, que te hace aislarte de muchas situaciones y entender que cada partido que tenemos delante es la opción para seguir creciendo", reflexionó.

En cuanto a la opción de igualar este miércoles a Luis Aragonés como entrenador con más victorias en el Atlético, indicó que no se fija en ese tipo de cosas. "Cuando están en la vorágine de tu trabajo, en cuanto te detienes a mirar lo que estás haciendo en el espejo es el peor momento para seguir creciendo. Yo trato de mirar siempre para adelante, de crecer, mejorar y no detenernos en lo que ya pasó. Eso quedará para la historia y lo recordaremos cuando sea el momento oportuno, pero no hoy", subrayó.

Además, respecto a la relación entre la preparación física y las lesiones, Simeone lo resumió en que "hay años que a veces las lesiones aparecen y a veces no". "El trabajo siempre es muy cuidadoso de parte de todo el 'staff' médico y la preparación física para intentar estar de la mejorar. Hay veces que resulta bien y veces que no resulta de la mejor manera", sentenció.