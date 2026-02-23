Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

PAMPLONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra ha mostrado este lunes su "respaldo total, firme e inequívoco" a la actuación de la Policía Nacional "durante los graves disturbios registrados" en el estadio El Sadar tras la finalización del encuentro de LaLiga EA Sports entre Osasuna y el Real Madrid.

En un comunicado, el sindicato ha anunciado que se personará como acusación particular en el procedimiento judicial que se incoe, "con el fin de impulsar la acción penal, exigir responsabilidades y reclamar condenas firmes para los autores de agresiones, desórdenes públicos y atentados contra agentes de la autoridad".

La intervención policial, según han señalado, "se produjo en apoyo del dispositivo de seguridad privada contratado por el Club Atlético Osasuna, actuando conforme a la legalidad vigente y con el único objetivo de garantizar la seguridad, restablecer el orden público e identificar a los responsables de hechos que alteraron gravemente la normalidad del evento". La actuación "fue legal, proporcionada y plenamente ajustada a derecho".

"Desde SUP Navarra denunciamos con absoluta contundencia las agresiones sufridas por los agentes de la VI Unidad de Intervención Policial, que resultaron heridos mientras cumplían con su deber. Lo ocurrido no puede minimizarse ni relativizarse: agredir a un policía es atentar contra el Estado de Derecho. A nuestros compañeros heridos les trasladamos todo nuestro apoyo, reconocimiento y el deseo de una pronta y total recuperación", han remarcado.

Desde el sindicato han remarcado que "no vamos a tolerar campañas de descrédito ni intentos de invertir la carga de la responsabilidad, señalando a quienes actuaron para frenar la violencia en lugar de a quienes la ejercieron".

"La autoridad legítima del Estado merece respeto, y quien la ataque debe asumir consecuencias", han reivindicado, tras reclamar "tolerancia cero frente a la violencia contra los policías" y añadir que "no habrá impunidad".