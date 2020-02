Fútbol.- 'Sisi' asegura que no sabía nada de amaños y que desconocidos le ofrecieron cubrir su contrato por hablar

Publicado 10/02/2020 13:17:46 CET

PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Sisinio Fernández, 'Sisi', que estuvo en Osasuna en la temporada 2013/2014, ha negado en el juicio del caso que trata posibles amaños del conjunto 'rojillo' en esa campaña que tuviera información sobre estas irregularidades por parte del club navarro y ha negado que llamara al Valladolid, en el que había jugado anteriormente, para advertírselo.

Además, ha dicho que personas, cuya identidad no recuerda, le ofrecieron cubrir su contrato a cambio de hablar sobre estos hechos, algo que él rechazó.

Sisi ha afirmado, durante su declaración como testigo, que "en ningún" momento llamó al Valladolidad para informar sobre movimiento de posibles amaños. "Primero, no sé nada, y segundo, Osasuna se juega descender. Yo por mucho cariño que le tenga al Valladolid, que se lo tengo, yo no sé nada y aunque supiera no voy a poner al Valladolid en preaviso para que el que descienda sea Osasuna, porque yo tengo un contrato con Osasuna y además de bajar a Segunda, se me baja el sueldo", ha indicado.

El futbolista ha relatado que se puso en contacto con él el entonces director deportivo del Valladolid, Alberto Marcos, señalándole que disponían información de que el partido entre Espanyol y Osasuna podría estar amañado y que a ver si podría hablarlo con Patxi Puñal, capitán de Osasuna. "En ningún momento yo les llamo a ellos para decir algo que no tengo ni idea que va a pasar", ha insistido.

Sí ha afirmado que habló con Patxi Puñal para ver sí tenían algún pacto porque desde el Valladolid le estaban llamando. "Patxi me dice: 'Qué vamos a tener, no tenemos nada hecho'", ha afirmado.

Además, ha sido preguntado sobre si en algún momento Alberto Marcos, el entonces presidente del Valladolid, Carlos Suárez, o el presidente de LaLiga, Javier Tebas, le ofrecieron garantizar su contrato para que pudiera hablar de los hechos y protegerle así de "represalias" de los equipos supuestamente implicados.

En este sentido, ha explicado que "en el único momento" en el que se le dice "algo" fue en el Palacio de Justicia durante la fase de instrucción, donde acudió a declarar ante tres personas que no sabe identificar. Según ha señalado, uno de ellos le llevó a otro despacho. "Me dijo que era una persona muy íntegra y que quería colaborar, y que ante posibles represalias que tomasen los equipos, me iban a resguardar el contrato, y entonces realiza una llamaba a Tebas. Yo digo que no hace falta que me resguarden nada ni que me paguen, cuando yo lo único que iba a decir era contar la verdad", ha expresado.