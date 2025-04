Arturo Canales, agente de AC Talent, se desmarca de la redacción de ese contrato aunque admite que estuvo el día que se firmó

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Arturo Canales, agente de AC Talent y socio de Kosmos, se ha desmarcado del contrato que firmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para llevar la Supercopa nacional de fútbol masculino a Arabia Saudí, pero ha asegurado ante la jueza de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades en dicho acuerdo que una comisión del 10% --como la que pactó la empresa del exfutbolista Gerard Piqué en dicho contrato-- es lo "estándar" en estas negociaciones.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado Canales este jueves en su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo.

El agente también ha señalado que Kosmos, la empresa vinculada a Piqué que medió por los saudíes en el contrato de la Supercopa, pidió ayuda a la RFEF para asegurarse el pago de su comisión del 10% con una cláusula en el contrato, toda vez que apreció que SELA --la empresa pública saudí-- tenía casos abiertos por impagos.

Al hilo, ha incidido en que dicha condición no perjudicaba ni suponía obligación alguna a la Federación española. No obstante, ha señalado que él no tuvo conocimiento en profundidad del contrato ni de la cláusula ni participó en su redacción. Y ha recalcado que para el contrato de la Supercopa Kosmos no tenía mandato de la RFEF sino de SELA.

Canales ha empezado su comparecencia explicando que es el agente de Piqué de "toda la vida" y que son amigos y tienen negocios juntos; entre ellos, Kosmos, compañía en la que entró en 2019.

También ha relatado que en 2018, antes de entrar en Kosmos, la Federación le encargó --con comisión mediante del 7% y un contrato de exclusividad-- que buscase alianzas con Estados Unidos, China o Japón. Ha apuntado que aceptó recibir dicho porcentaje, que ha considerado bajo, porque creía que era una buena oportunidad y por el prestigio que podía conseguir. Según ha señalado, no consiguió ningún acuerdo con dichos países.

ESTUVO PRESENTE EN REUNIONES CON PIQUÉ

Sobre las negociaciones en 2019 y el contrato con Arabia para la Supercopa, ha dicho que Piqué tenía un "acceso privilegiado" a SELA por sus contactos. Ha asegurado que él no participó, aunque ha manifestado que estuvo presente en alguna reunión acompañando al exfutbolista porque es su amigo y su agente. Según ha dicho, era habitual que le acompañara a reuniones.

Más adelante en el interrogatorio, ha señalado que acudió a la firma del contrato en Londres y se interesó en ello porque forma parte de Kosmos y porque quería que al exjugador le fuera bien; además, ha reconocido estar en un chat que lleva por nombre "Supercopa".

También ha dicho que llegó a ver el contrato, pero que no hizo ninguna intervención. Y ha señalado que, en un punto de la negociación, dio alguna idea al ex del FC Barcelona para desbloquear la situación con los saudíes.

A preguntas del fiscal, el testigo ha explicado que la comisión estándar del mercado está entre el 10% y el 15%. No se ha pronunciado en específico sobre el porcentaje que pactó Kosmos con SELA, pero en la investigación consta que la empresa de Piqué se aseguró un 10% del contrato.

La juez acordó investigar a Piqué al apreciar indicios delictivos en la comisión que cobró Kosmos por parte de SELA en el contrato que --si se cumple durante los 10 años pactados-- supone unos ingresos de 400 millones para la RFEF y de 40 millones para la empresa del exdefensa.

Sobre el hecho de que en el contrato de la Supercopa se refieran a Kosmos como el "tercer agente", ha asegurado que es un término habitual en este tipo de contratos, aunque ha precisado que no recuerda los detalles concretos de por qué se decidió así.

Además, ha manifestado que tuvo conocimiento de retrasos en el abono de la comisión a Kosmos, pero ha dicho desconocer si Piqué acudió a Luis Rubiales, entonces presidente de la RFEF, para pedir que intercediera en el pago. Por último, ha defendido que la intermediación de Kosmos en las negociaciones fue "decisiva" para la firma del contrato de la Supercopa.