Fútbol.- Stefan Effenberg defiende a Joachim Löw y critica la falta de liderazgo de Kroos

BERLÍN, 19 Nov. (dpa/EP) -

Los exjugadores de la selección alemana de fútbol Stefan Effenberg y Mehmet Scholl defendieron al actual seleccionador Joachim Löw tras la goleada de 6-0 del pasado martes ante España en la Liga de Naciones, aunque el primero se mostró también criticó con algún internacional como Toni Kroos.

Effenberg dijo al portal 'Sport1' que mantener a Löw es la decisión correcta y se centró más en lo que pasó en el terreno de juego de La Cartuja donde "había jugadores que tienen determinada calidad y en parte también gran experiencia".

"Y si estos chicos no lo resuelven, también hay que señalarles con el dedo y no solo a Jogi Löw", advirtió el excentrocampista, que atacó a Kroos por su falta de liderazgo. "Joshua Kimmich es el verdadero y adecuado líder de este equipo. Y eso significa que Toni Kroos no lo es", añadió.

De todos modos, cree que el técnico "ahora tiene la oportunidad de sacar conclusiones personales y lo debe hacer" y opinó que deben haccer "con los jugadores que tiene a su disposición y no con Boateng, ni con Hummels, ni con Müller".

Por su parte, Scholl dejó claro que la mala imagen de la tetracampeona del mundo "no tiene nada que ver con Löw". "No puede resolver en pocos días una evolución incorrecta, la nueva generación no es todavía una de ganadores", apuntó al diario 'Bild'.