Fútbol/Sub-21.- De la Fuente no descarta a Ramos y Piqué para los Juegos: "Vendrán los que estén mejor"

Publicado 08/11/2019 13:39:43 CET

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, no ha descartado la posible convocatoria de Sergio Ramos o Gerard Piqué para los Juegos de Tokio, explicando que su "responsabilidad" es citar a "los que estén mejor", aunque no ha hablado con ningún jugador sobre este tema y considera que todavía es pronto para pensar en el equipo olímpico.

"Con Sergio (Ramos) no he hablado ni voy a hablar hasta que llegue el momento. No he hablado con nadie y tampoco me planteo nada. Solo he dicho que, como español, aficionado y seleccionador, estoy orgulloso de que jugadores de este calado estén dispuestos a afrontar con nosotros un evento tan importante como los Juego Olímpicos", apuntó De la Fuente en rueda de prensa.

Preguntado también por Gerard Piqué, el técnico dijo que su opinión sobre Ramos se "traslada a cualquier otro futbolista". "Piqué también ha formado parte de una generación histórica, la más brillante del fútbol español. Es un orgullo que estén dispuestos a venir. Se tomará las decisiones que hayan que tomar y vendrá los que consideremos que están mejor. Esa es nuestra responsabilidad", resumió.

Por otra parte, De la Fuente se refirió a Ansu Fati, al que ha vuelto a incluir en la lista de la Sub-21, y no quiso valorar si tiene opciones de ir a la Eurocopa absoluta. "Robert Moreno conoce perfectamente a Ansu y considerará si está preparado o no. Tiene mucha proyección y progresión y veremos cómo evoluciona", dijo, antes de explicar cómo ha sido el proceso con el joven jugador del Barcelona.

"Recibimos la documentación para que fuera seleccionable posteriormente a la lista para el Mundial Sub-17. Luego una lesión de un compañero del Barça (Carles Pérez) le posibilitó venir convocado y se hizo con total naturalidad y normalidad. Es un chico con una gran proyección, que nos encanta y que estamos formándoles. Vamos a ir dando los pasos que creamos oportunos para facilitar su desarrollo y ahora creíamos que era la oportunidad de incluirle en la convocatoria", subrayó.

En cuanto al salto de Dani Olmo a la selección absoluta, el riojano se mostró "feliz por él en el plano personal y en el profesional". "Estoy feliz de ver que jugadores que han estado con nosotros ya son importantes en la absoluta porque esa es la parte más importante de nuestro trabajo. Le tengo un gran aprecio y una admiración profesional", expresó sobre el jugador del Dinamo Zagreb.

Además, De la Fuente anunció su lista de 23 convocados para los próximos partidos de la Sub-21 frente a Macedonia (14 noviembre en Alcorcón) e Israel (19 noviembre a domicilio), correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa 2021.

Ansu Fati repite citación y confirma que, al igual que en el Barça, también ha 'adelantado' a su compañero Carles Pérez, que se queda fuera. Además, en ataque es novedad la presencia de otro azulgrana, Aberl Ruiz, y debuta Sergio Gómez (Huesca) en detrimento de Dani Gómez (Tenerife).

En cuanto a la portería, la lesión de Dani Martín (Betis) abre la puerta a Iñaki Peña (Barcelona), mientras que en defensa destaca la baja de Juan Miranda (Schalke) y las vueltas de Pedro Porro (Valladolid) y José María del Olmo (Sevilla), así como el debut de Enrique Clemente (Zaragoza). Por último, Carles Aleñá, sin minutos en el Barça, vuelve a quedarse fuera.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: Álvaro Fernández (Huesca), Josep Riera (Las Palmas) e Iñaki Peña (Barcelona).

DEFENSAS: Aitor Buñuel (Racing Santander), Pedro Porro (Valladolid), Éric García (Manchester City), José María Amo (Sevilla), Enrique Clemente (Zaragoza), Jorge Cuenca (Barcelona), Adriá Pedrosa (Espanyol) y Marc Cucurella (Getafe).

CENTROCAMPISTAS: Pol Lozano (Espanyol), Pepelu (Tondela), Óscar Rodríguez (Leganés), Gonzalo Villar (Elche), Fran Beltrán (Celta), Alejandro Pozo (Sevilla) y Manu García (Sporting).

DELANTEROS: Ansu Fati y Abel Ruiz (Barcelona), Ferran Torres (Valencia), Sergio Gómez (Huesca) y Andrés Martín (Rayo Vallecano).