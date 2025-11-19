La subasta benéfica de las camisetas utilizadas por el Racing ante el Granada recauda más de 7.000 euros

La subasta benéfica de las camisetas de los futbolistas del Racing ante el Granada recauda más de 7.000 euros - RACING DE SANTANDER

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subasta de las camisetas utilizadas por los futbolistas del Racing de Santander ante el Granada CF en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, dentro de la iniciativa 'Donantes de logo', finalizó con la recaudación de 7.222 euros.

Así lo ha informado este miércoles la entidad verdiblaca, que ha recordado que la acción buscaba concienciar sobre la importancia que tiene la donación de órganos, especialmente en edad infantil, y por eso todos los patrocinadores cedieron su espacio en la equipación racinguista (camiseta y pantalón) y permitieron que su nombre fuera sustituido para apoyar a los pequeños que espera trasplante.

El importe obtenido en la subasta de las 14 camisetas --por la de Asier Villalibre se alcanzó los 1.200 euros-- irá destinado a la Asociación Alcer, que ofrece alojamiento, acompañamiento y apoyo a las familias trasladadas a hospitales lejos de su lugar de origen durante el proceso de espera.

Muchas de ellas deben desplazarse a centros especializados fuera de sus ciudades y permanecer allí durante semanas o meses, en entornos desconocidos y con un importante esfuerzo emocional y económico.

'Donantes de Logo' está impulsada por la Fundación Real Racing Club con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la Consejería de Sanidad de Cantabria y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en el marco del 50º aniversario de su programa de donación y trasplante de órganos.

Esta iniciativa no hubiera sido posible sin los patrocinadores del Racing que, en un hecho inédito en el fútbol profesional, donaron su espacio en la equipación. Se trata de Plenitude, Cantabria Labs, Cantabria Telecom, Austral, Banco Santander, MGS Seguros, Palets del Cantábrico y Ferroluz.

El Racing y su Fundación también quieren agradecer la participación de sus aficionados en la subasta, realizada a través de la web www.racingporlainfancia.es, y la solidaridad que han demostrado con sus aportaciones.

En 2024, un total de 46 niños donaron sus órganos, permitiendo que 197 menores recibieran el trasplante que necesitaban. Aun así, a finales de ese año, 73 niños seguían en lista de espera.