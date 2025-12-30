Sumar pide explicaciones al Gobierno por el bloqueo "masivo" de direcciones de IP durante partidos de LaLiga

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha pedido explicaciones al Gobierno de España sobre los bloqueos "reiterados y masivos" de direcciones IP que, según denuncia, se están produciendo durante la emisión de partidos de la Liga española de fútbol con el objetivo de combatir la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos.

El socio minoritario del Gobierno se hace así eco de la información publicada por diversos medios según la cual estos bloqueos se vienen ejecutando en virtud de resoluciones judiciales que no obligan a proveedores de servicios de infraestructura global, sino directamente a las redes de acceso a Internet, es decir, a los operadores de telecomunicaciones, mediante órdenes de bloqueo generalizadas.

En el escrito que ha registrado en el Congreso, recogido por Europa Press, Sumar subraya que este enfoque distingue "claramente el caso español de otros modelos europeos" y sostiene que en España la ejecución técnica de los bloqueos se realiza de forma "indirecta, amplia y poco precisa", lo que ha derivado en un fenómeno de "sobrebloqueo" que afecta a miles de sitios web legítimos y completamente ajenos a cualquier infracción de derechos de propiedad intelectual.

El texto del grupo parlamentario recoge que empresas proveedoras de servicios de infraestructura de Internet en todo el mundo han señalado las supuestas deficiencias técnicas de estos bloqueos masivos.

SE BLOQUEAN SITIOS LEGALES

Según exponen, los bloqueos de sitios web que operan dentro de la legalidad se estarían realizando "sin transparencia, sin supervisión y sin mecanismos claros de rendición de cuentas o reparación", afectando además a miles de personas usuarias de servicios de Internet.

Como ejemplo, mencionan a LaLiga --organizadora de las competiciones profesionales de fútbol en España y comercializadora de sus derechos audiovisuales-- como responsable de un bloqueo de direcciones IP compartidas por miles de páginas web, lo que habría provocado "graves cortes de Internet en toda España durante los partidos", según han señalado empresas como Cloudflare.

Estos cortes habrían afectado a servicios informativos, comerciales, educativos y de comunicación "que nada tienen que ver con la retransmisión de eventos deportivos".

Sumar considera "especialmente preocupante" que, pese al impacto "acreditado" sobre derechos fundamentales y sobre el normal funcionamiento de Internet, LaLiga no se haya pronunciado ni haya asumido responsabilidad alguna sobre este tema.

"El lucrativo negocio del señor Tebas con La Liga está pasando por encima de los derechos de los internautas y de la ciudadanía a usar Internet. La lucha contra la 'piratería' no justifica estos abusos", ha señalado en un tuit el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago.

POR UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN

En este contexto, el grupo plurinacional pide al Gobierno que establezca algún mecanismo de supervisión y control que garantice la transparencia y evite que la ejecución de estos bloqueos sea "masiva e indiscriminada". Y entiende que no se ha podido acreditar la efectividad de estos bloqueos masivos para resolver de manera significativa el problema de la piratería.

Por todo ello, preguntan al Ejecutivo si tiene conocimiento del impacto real de los bloqueos de direcciones IP asociados a eventos deportivos sobre miles de sitios web legítimos y sobre el acceso general a Internet en España; qué medidas ha adoptado hasta la fecha para supervisar técnica y jurídicamente su ejecución y evitar el sobrebloqueo; y qué actuaciones prevé para que estos bloqueos se ajusten a los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima afectación a terceros.

Sumar quiere saber también si existen mecanismos de transparencia, control o rendición de cuentas que permitan conocer, impugnar o reparar bloqueos indebidos; si el Gobierno ha solicitado a LaLiga o a las operadoras de telecomunicaciones información detallada sobre el alcance, duración y efectos de los bloqueos; de qué datos dispone sobre su impacto en la reducción de la piratería digital; y si tiene previsto adoptar medidas alternativas o complementarias "que permitan conciliar los derechos de los usuarios de Internet la persecución de la piratería digital".