CORR.- Antonio Rodríguez: "Va a ser un partido esperemos de tú a tú"

El entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, y el segundo entrenador del Real Madrid, Antonio Rodríguez, con el trofeo de la Supercopa de España - RFEF

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El segundo entrenador del Real Madrid, Antonio Rodríguez, confió en que la final de la Supercopa de España este sábado en Castellón sea "un partido de tú a tú" contra el Barça, y apuntó que las blancas están "preparadas" para ir "a por todas".

"Estamos hablando de la final de la Supercopa, un título. Tenemos muchas ganas y demostrar el equipo que queremos ser y luchar por ganar el primer título del club", dijo este viernes en rueda de prensa, por la ausencia de Pau Quesada por motivos personales.

"Es un partido de máximo nivel. Cada vez te exigen más todos los rivales y si no están en tu mejor versión es más complicado ganar. Mañana no es un partido diferente. Va a ser un partido esperemos de tú a tú y con todas las de ganar", añadió.

El técnico del Madrid fue preguntado por María Méndez. "Es una jugadora fundamental, jugando y para el grupo dentro del vestuario. Está a un nivel extraordinario", afirmó, y habló también de Eva Navarro y su posición de lateral. "Empezó como extremo, y tiene muy buena conexión con Caroline. Se lo tomó natural, todo el mundo se quedó tranquilo al explicarlo y ver cómo funcionaba", comentó.

Además, Rodríguez confesó que entrenar los penaltis es "complicado" y lo importante es "que la jugadora tenga confianza", y valoró la presión de buscar el primer título. "Nos tenemos que exigir el máximo, lo tenemos que afrontar con naturalidad, vamos a por todas", terminó, desvelando que espera al primer entrenador Pau Quesada en la final.