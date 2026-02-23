Archivo - Comunicado del FC Barcelona - FC BARCELONA - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una reforma estatuaria aprobada en 2018 por el FC Barcelona que amplió la consideración de "infracción grave" a la "cesión onerosa" del abono por parte de los socios, al considerar que no se les informó de manera adecuada de la modificación.

Así lo ha decidido el alto tribunal en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que estima el recurso de casación que interpusieron unos socios del FC Barcelona a quienes el club sancionó por la cesión de sus abonos en 2018 tras un partido contra el Real Madrid.

La reforma que ahora el TS declara nula fue adoptada en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2018, cuando se modificó el artículo 73.b) de los Estatutos del club para ampliar el concepto de "cesión onerosa" del abono y transformarlo en una conducta sancionable.

Según recoge el Supremo, la "memoria explicativa" de la modificación estatuaria "sólo se envió por carta a los socios compromisarios que eran quienes podían asistir a la asamblea y ejercitar su derecho al voto".

En este contexto, los recurrentes, representados por el abogado Luis Miralbell, razonaron que "la memoria justificativa del cambio estatutario, aunque lo hubiese publicado, lo que no hizo el club en ningún momento, al igual que la propuesta, no cumple los requisitos mínimos de justificación razonada que entraña una cabal explicación del sentido de los cambios que se proponen".

"Como muy bien explica la sentencia de apelación, el FC Barcelona tiene más de 110.000 socios, por lo que resulta razonable que en la asamblea general participen sólo los compromisarios y no todos los socios. Pero esto no excluye que todos los socios tengan derecho a recibir información sobre los acuerdos que afecten individualmente a su condición de socio", argumenta el TS.

Y añade que "no puede pretenderse que el trámite de información pública a los socios se satisfaga por el hecho de que, en teoría y sin que en este caso se advirtiera expresamente, los socios pudieran acceder a esa información personándose en la Oficina del Compromisario".

Según ha explicado el abogado en una nota de prensa, más de 2.800 socios fueron privados de acceder al estadio durante toda una temporada por haber incurrido en una supuesta cesión irregular de sus abonos, una decisión tomada por la Junta directiva presidida entonces por Josep Maria Bartomeu tras el partido disputado el 6 de mayo de 2018.