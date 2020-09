Fútbol.- Tebas: "Seguro que se acabará viendo LaLiga los lunes y viernes"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha garantizado que "seguro que se acabará viendo LaLiga los lunes y viernes" de esta temporada, a pesar de que en las primeras jornadas no han contado con permiso de los tribunales para competir esos días, ya que considera que es "la mejor manera de explotar los derechos audiovisuales sin perjudicar a los aficionados".

"Seguro que se acabará viendo LaLiga los lunes y viernes. En agosto del año pasado ya decidimos que es un activo de los clubes, no de LaLiga, para explotar de la mejor manera los derechos audiovisuales sin perjudicar a los aficionados. La Audiencia Provincial de Madrid marcó un camino y creemos que se seguirá y nos llevará a tener fútbol los lunes y viernes", valoró Tebas durante la presentación del acuerdo de patrocinio con Telepizza.

Preguntado por la reelección de Luis Rubiales para los cuatro próximos años, el presidente de la Liga declinó "opinar de lo que haga o elija la RFEF". "No voy a enturbiar. Todo el mundo sabe mi opinión y no voy a repetirla para que dentro de un rato sea un titular. No voy a contribuir a ese juego", dijo.

Por otra parte, Tebas se refirió al acuerdo con Telepizza para las tres próximas temporadas. "Es una unión cuasiperfecta por el perfil de nuestros aficionados y el de los clientes de Telepizza", destacó sobre esta vinculación que permitirá a la empresa de alimentación aparecer en los diversos soportes de LaLiga como estadios, plataformas 'online' y redes sociales, entre otros.

Por su parte, el CEO de Food Delivery Brands, Pablo Juantegui, destacó que "Telepizza siempre se ha sentido muy unida al mundo del fútbol". "La gente se junta para ver fútbol y tomar una Telepizza. Me siento especialmente orgulloso de esta colaboración con LaLiga que empezamos en 2018 con LaLiga Genuine. Tenemos 18 jugadores de LaLiga Genuine que ya están trabajando en tiendas de Telepizza y nuestro objetivo es tener a una persona con síndrome de Down en cada tienda de España", indicó.

En la temporada 2018/19 Telepizza se convirtió en marca asociada de LaLiga Genuine Santander, la primera liga de fútbol para personas con discapacidad intelectual. Además, fruto de este acuerdo de colaboración, Telepizza se comprometió a incorporar al menos a un jugador de cada uno de los equipos que conforman la competición en sus tiendas de toda España. Hasta el momento ya son 18 los jugadores incorporados a través de este acuerdo de inclusión sociolaboral y se espera que el número ascienda a 40 a finales de año.