Fútbol.- Thomas Muller renueva con el Bayern hasta 2023

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bayern de Múnich ha anunciado este martes la renovación de contrato del delantero internacional alemán Thomas Muller, que ha firmado un nuevo vínculo hasta el 30 de junio de 2023.

Muller, cuyo anterior contrato expiraba en 2021, llegó al Bayern con tan solo diez años y pasó por todos las categoría inferiores hasta llegar al primer equipo en 2009. Esta temporada, ha ingresado en el reducido club de jugadores que ha disputado más de 500 partidos con el club bávaro.

"Estoy seguro de que si la pelota rueda nuevamente continuaremos teniendo mucho éxito. Eso me estimula. Mi prioridad número uno era renovar con el Bayern y el club lo vio de la misma manera. Llevo en el Bayern dos tercios de mi vida, así que no puedes decir que yo acompaño al club o que él me acompaña a mí, luchamos el uno por el otro", resumió Muller en un comunicado.

A sus 30 años, el atacante cuenta con un destacado palmarés donde figuran ocho títulos de Bundesliga y cinco Copas de Alemania. A nivel internacional, ha conquistado una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa. Además, en 2014 se proclamó campeón del mundo con la selección alemana.