Foto de los equipos participantes en el torneo escolar femenino de LaLiga, Fundación LaLiga y Bloomsbury Footballa Foundation - PRENSA LALIGA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga, Fundación LaLiga y Bloomsbury Football Foundation se han unido una vez más para celebrar la jornada final de su torneo femenino, un evento que llega en un momento de gran impulso para el fútbol femenino, coincidiendo con el final de la temporada de la Superliga inglesa, "un escenario ideal para celebrar el fútbol base femenino y las crecientes oportunidades para que las jóvenes se involucren en este deporte".

La jornada final representa la fase decisiva de la competición escolar organizada por LaLiga y Bloomsbury que, este año, reunió a más de 120 niñas distribuidas en 15 equipos, procedentes de 11 colegios de Londres. Además de los torneos competitivos de Plate y Cup, durante toda la jornada se desarrollaron ejercicios y actividades formativas dirigidas por la Fundación LaLiga, 2centradas en la importancia de empoderar a las niñas a través del deporte y de transmitir los valores positivos del fútbol", según detalló la patronal del fútbol español en un comunicado

Además, 16 clubes españoles participan esta temporada en el programa 'LaLiga x Bloomsbury Football Foundation', reforzando así el compromiso continuo del organismo que preside Javier Tebas con la accesibilidad al fútbol en todo el mundo. Todos estos equipos estuvieron representados durante la jornada final, donde las jugadoras lucieron los colores de Athletic Club, RCD Espanyol, Atlético de Madrid, RCD Mallorca, Valencia CF, CA Osasuna, Deportivo Alavés, Villarreal CF, RC Celta, Real Oviedo, Girona FC, RC Deportivo, CD Leganés -representado por partida doble- y Granada CF.

Desde su lanzamiento oficial a mediados de 2022, el impacto de la colaboración entre LaLiga y Bloomsbury "ha sido muy significativo". El programa ha contado con más de 400 jugadoras participantes, que no solo aprenden nuevas habilidades futbolísticas, sino también aspectos relacionados con el fútbol, el idioma y la cultura española. Esta colaboración permite que LaLiga y sus clubes, junto con Fundación LaLiga, sigan apoyando el trabajo pionero de Bloomsbury Football, organización que actualmente trabaja cada semana con más de 6.000 jóvenes en Londres.

Además, "como reflejo del crecimiento de la alianza año tras año", el fondo internacional CVC, a través de la CVC Foundation, un programa filantrópico de alcance global, también ha reforzado este año su apoyo al proyecto.

"Tras otra emocionante temporada de la Superliga, cada vez más niñas en Londres buscan oportunidades para jugar al fútbol, desarrollar su confianza y sentirse parte de este deporte. Precisamente por eso nuestra jornada final junto a LaLiga es tan importante. Juntos hemos creado un torneo que ha reunido a 120 niñas para competir, aprender y mejorar sus habilidades futbolísticas. Nuestra colaboración con LALIGA sigue fortaleciéndose año tras año, y ver a tantas niñas disfrutando juntas del torneo refleja exactamente todo lo que queríamos conseguir cuando iniciamos este camino", expresó Charlie Hyman, CEO de Bloomsbury.

Keegan Pierce, director de Relaciones Internacionales de LaLiga, recalcó que en el organismo están "increíblemente orgullosos" de lo que han "construido junto a la Bloomsbury Football Foundation durante los últimos años". "El apoyo de los clubes de toda España nos permite crear más oportunidades para que las jóvenes de Londres jueguen al fútbol, ganen confianza y conecten a través de este deporte", subrayó.

Finalmente, Pablo Malavé Muñoz, técnico de Proyectos de la Fundación LaLiga, reconoce que es "muy gratificante ver cómo los valores del fútbol español cobran vida en un terreno de juego en Londres". "A través de este programa no solo enseñamos fútbol, sino que ayudamos a las niñas a ganar confianza, desarrollar habilidades para la vida y sentirse conectadas. Fundación LaLiga se siente orgullosa de formar parte de esta colaboración, y jornadas como la de hoy nos recuerdan exactamente por qué este trabajo es tan importante", aseguró.