Fútbol.- Un total de 350 efectivos garantizarán la seguridad durante el Rayo Vallecano-Atlético de Madrid en Leganés

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 350 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad que ha perfilado la Delegación del Gobierno en Madrid de cara al partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports que enfrentará al Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid el domingo por la tarde en el estado de Butarque, en Leganés.

El dispositivo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil de la Policía Nacional; así como agentes de las policías municipales de Madrid y Leganés.

Además, el dispositivo contará con componentes de Samur-Protección Civil, el Ceupor de Bomberos y vigilantes y auxiliares del propio club de fútbol, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado en el que instan a los asistentes a acudir al estadio con antelación para pasar los controles de seguridad.

El encuentro ha sido catalogado como de Alto Riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Esto implica que ambos clubes están obligados a adoptar medidas adicionales en el proceso de vena de entradas y separación de aficiones.

Por su parte, las fuerzas de seguridad reforzarán los despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, en un partido que no se celebrará en el estadio de Vallecas porque el terreno de juego no cumple con las garantías necesarias para albergar el encuentro.