Fútbol.- Tres denunciados por lanzar objetos al bus del Atlético de Madrid antes del partido contra el FC Barcelona

Archivo - Un agente de los Mossos durante los altercados en la comisaría de la Policía Nacional de la via Laietana tras la manifestación de la ANC por la Diada, día de Cataluña, a 11 de septiembre de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). Entre los incid - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a tres personas por lanzar presuntamente varios objetos al autobús del Atlético de Madrid durante su llegada a las inmediaciones del Spotify Camp Nou el pasado miércoles, horas antes de que se disputara su partido de la Champions League contra el FC Barcelona, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Si bien esas tres personas están denunciadas en base a la Ley del Deporte, uno de los implicados también está investigado por la policía catalana por un delito de daños, según ha avanzado igualmente 'El Periódico'.

Por otro lado, las mismas fuentes han explicado que la Brigada Mòbil (Brimo), que custodiaba al vehículo del equipo madrileño, continúa investigando y practicando las diligencias correspondientes ante la previsión de que pueda haber más personas involucradas.