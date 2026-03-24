El TSJM acuerda la suspensión de las obras de los aparcamientos del Estadio Santiago Bernabéu

Archivo - Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado este martes el recurso de apelación presentado por el Real Madrid CF y el Ayuntamiento de Madrid contra la suspensión de las obras de los aparcamientos previstos en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu.

Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press y susceptible de recurso de casación, en la que el tribunal rechaza los recursos interpuestos contra el auto, de 25 de septiembre de 2024, que acordaba la ejecución provisional de la sentencia 197/2024.

Dicha sentencia ordenaba la paralización de las obras autorizadas por el acuerdo número 50, aprobado el 9 de marzo de 2023, que incluía la construcción de dos aparcamientos y un túnel en el entorno del estadio.

El Juzgado de instancia acordó la suspensión de la ejecución de dichas obras ordenando al Consistorio que tomara medidas para ejecutar la anterior sentencia, fallada meses atrás, que estimó el recurso de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu.

La asociación recurrió el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que autorizaba el contrato de concesión de obra para la construcción y explotación de los aparcamientos del paseo de la Castellana-Bernabéu y Padre Damián, junto al estadio del Real Madrid.

Los vecinos sustentaban su pretensión por una posible infracción por parte de la Administración al sostener que los proyectos autorizados infringían las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en lo relativo al uso de garajes y aparcamientos.

El juez señalaba que "no puede obviarse el hecho de que la continuación de las obras de los aparcamientos controvertidos, careciendo de autorización que avale su ejecución en el momento actual, es causa de perjuicio no solo para los miembros de la asociación demandante, sino también para todos aquellos que residen o trabajan en las inmediaciones".

Ahora, el TSJM ratifica la obligación del Consistorio madrileño de adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la paralización de los trabajos, en cumplimiento de lo resuelto previamente por la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 23 de mayo de 2024.