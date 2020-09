Fútbol.- TyC Sports ve ahora un "90% de opciones" de que Messi siga en el Barça

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El medio TyC Sports, que desveló que Messi había enviado un burofax al FC Barcelona para pedir su salida, asegura ahora que hay un "90% de opciones" de que el argentino siga en el club blaugrana, tras la reunión mantenida el miércoles entre ambas partes.

"Hay un 90% de opciones de que Messi siga en el Barcelona", aseguró el periodista de TyC Sports Martín Arévalo, encargado de desvelar la noticia del burofax. "Este jueves puede ser un día crucial ya que se espera que llegue una decisión definitiva", añadió.

Para Arévalo, se abre un nuevo escenario como que Messi siga en el Barça hasta junio de 2021 y cumpla su contrato. "A esta altura lo está evaluando. Los dirigentes le pidieron por favor que se quede. Leo resolverá en breve y comunicará. Veremos cómo termina", auguró.

Este miércoles, el padre y agente de Leo Messi, Jorge Messi, se reunió junto a su hijo Rodrigo y el abogado de Cuatrecasas Jorge Pecourt con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el directivo Javier Bordas sin llegar a ningún acuerdo.

Antes de entrar en su oficina para encontrarse con los abogados que llevan el caso, Jorge Messi reconoció a Mediaset no saber si se irá Leo Messi del Barça o no, pero aseguró que es "difícil" que se quede. Esa misma postura se ratificó en el encuentro con el club.

Los representantes del '10' culé argumentaron la ejecución de la cláusula por estar en tiempo y forma, mientras que el Barça se remitió al contrato en vigor hasta 2021 y los 700 millones de euros como libertad para Messi. Una postura que enquistó una posible solución.

"No sé, no sé nada. Lo veo difícil para quedarse", reconoció el padre del '10', actual capitán del equipo blaugrana, que envió hace días un burofax al club pidiendo su salida libre. No obstante, nadie del entorno del jugador había hablado hasta ahora.

Por otro lado, el del posible comprador o nuevo destino de su hijo, negó haber hablado personalmente con el Manchester City o con Pep Guardiola, con quien Leo coincidió en su exitosa época en el Barça. "No sé, no hay nada todavía. No hablé con Pep, ni con nadie", señaló.