Fútbol.- UEFA y 'KIPSTA' presentan los balones oficiales de la temporada 26-27 de la Liga Europa y la Conference League

Imagen del balon KIPSTA para la temporada 26-27 de la Liga Europa de la UEFA - UEFA

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UEFA y 'KIPSTA', la marca de deportes de equipo de Decathlon, presentaron este martes los nuevos balones oficiales de las competiciones de la Liga Europa y la Conference League de la próxima temporada 2026-2027.

Según detalló el organismo continental, para la nueva temporada, los dos balones, que incorporan los colores de sus respectivas competiciones, comparten elementos gráficos similares. Las franjas negras simbolizan el camino que conduce a la final y también reflejan las 'ondas de energía' que definen la identidad de cada competición: afiladas y en ángulo para la Liga Europa, y curvadas para la Conference League.

De este modo, se alarga la alianza entre la UEFA y Decathlon que se inició durante la temporada 2024-2025 y para el ente rector del fútbol europeo "sigue aportando una notable consistencia técnica a las competiciones europeas".

"En los terrenos de juego de la Europa League y la Conference League, los balones 'KIPSTA' encarnan más que nunca la combinación perfecta de alto rendimiento, durabilidad y accesibilidad. A través de este renovado compromiso, la marca reafirma su ambición de promover un fútbol que sea a la vez justo y emocionante, desde el deporte base hasta la élite profesional", añadió la UEFA.

Los balones oficiales de la marca de Decathlon son el resultado de un proceso de desarrollo avanzado que combina una experiencia industrial de vanguardia con una rigurosa validación por parte de futbolistas profesionales. Diseñados, probados y desarrollados en Francia en el Kipstadium, el centro de diseño de deportes de equipo de Decathlon, estos balones se examinan tanto en laboratorios como en condiciones reales de partido, y cuentan con la certificación 'FIFA Quality Pro', el estándar más alto del fútbol mundial.

Además, la tecnología de paneles termosellados (una construcción sin costuras), garantiza una esfericidad perfecta y una durabilidad superior, y al contar con un componente de espuma de microfibra texturizada y un relieve específico, ofrecen una mayor sensación de juego y una trayectoria de vuelo extremadamente estable, cumpliendo con las expectativas tanto de delanteros como de porteros.

Los balones oficiales de la Liga Europa y la Conference League están disponibles desde este martes en las tiendas de Decathlon y en plataformas online. En este sentido, para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva, las versiones 'réplica' y 'mini' contarán una vez más con el mismo diseño visual de paneles que el balón oficial, permitiendo que todo el mundo comparta la misma estética sobre el terreno de juego.