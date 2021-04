UEFA no ha notificado al Gobierno Vasco que Sevilla vaya a sustituir a Bilbao como sede de la Euro

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo autónomo no tiene "ningunas notificación directa" de la UEFA sobre la posibilidad de que el estado de La Cartuja de Sevilla sustituya al de San Mamés en Bilbao como sede de la próxima Eurocopa.

Zupiria se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a las informaciones que señalan que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido que el estadio sevillano acoja los partidos de la Euro 2020 que se debían jugar en Bilbao, ante las condiciones sanitarias establecidas por el Gobierno Vasco para que pudiera haber público en el estadio, tal y como solicita la UEFA.

Así, el portavoz de Gobierno vasco ha señalado que, desde que la UEFA aceptó en 2014 la opción de Bilbao como sede de la competición, cada vez que el organismo deportivo se ha pronunciado, "ha garantizado que Bilbao y San Mamés serán sede de la Eurocopa".

En este sentido, ha asegurado que "no falta comunicación" con la UEFA, y que el último contacto se produjo la semana pasada. "Nosotros no tenemos ninguna notificación directa de la UEFA. Si cambiara de opinión, y veremos si lo hace no, nos lo notificaría, y si lo hiciera, nos tendría que dar una explicación", ha destacado.

En todo caso, el político ha señalado que "habrá público" en San Mamés en la Eurocopa "si puede haberlo", y que, "si la situacioón sanitaria no lo admite, no debería haberlo".