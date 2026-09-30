El Valencia prevé alcanzar los 50.000 abonados en el Nou Mestalla cuyas obras van "en tiempo"

VALENCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF espera alcanzar aproximadamente los 50.000 abonados en el Nou Mestalla, un 25 por ciento más de los actuales que hay en Mestalla (unos 40.000), y aseguró que las obras van "en tiempo", por lo que el club prevé comenzar la temporada 2027-2028 ya en el nuevo estadio, con agosto de 2027 como la fecha en la que los trabajos deberían estar completados.

De esta manera lo ha aseverado el director general del Valencia, Javier Solís, a preguntas de los medios en una visita al Nou Mestalla que ha organizado el club. Solís además ha avanzado que el abono más barato del Nou Mestalla mantendrá el mismo precio que el del estadio actual y el más caro del nuevo campo será más barato que en Mestalla. Los precios de los nuevos abonos serán anunciados la próxima semana.

Las obras del Nou Mestalla avanzan "en tiempo". Por ello, desde el club creen que el equipo iniciará la próxima campaña en la nueva parroquia valencianista. "Estamos manteniendo las previsiones iniciales para en la temporada 27-28 poder disputar aquí los partidos", ha subrayado, al tiempo que se ha mostrado optimista en albergar algún partido del próximo Mundial.

A finales de octubre se prevé levantar y tensar los 50 cables de la cubierta del estadio y en abril se espera completarla al instalar la cobertura. El club anunció este martes las ubicaciones de las gradas del nuevo estadio y en el lado oeste, se ubicará el lateral que da a la Dama Ibérica, rotonda en la Avenida de las Cortes Valencianes, mientras que en el este estará el orientado hacia el barrio de Benicalap. Al norte, se situará el fondo que da al Palau de Congresos, y al sur estará el fondo orientado al centro comercial Nuevo Centro.

La distribución de las gradas del Nou Mestalla está diseñada de manera simétrica y concéntrica en niveles verticales en la que cada sección del graderío se asocia a una centena en el número de sector.

La Grada Baja (del sector 100 hasta el 141) será la primera a pie de campo, que se encontrará en el primer nivel y lo más cerca posible de la acción y la intensidad del césped. La Media (del sector 200 hasta el 258), la segunda grada del estadio y se encuentra en el segundo nivel, ofrecerá "una perspectiva equilibrada entre cercanía y visión panorámica" del juego. La 'Premium' estará ubicada a un nivel independiente de únicamente tres filas de asientos entre la Media y la Alta. Este espacio está reservado exclusivamente para experiencias de 'Hospitality' y servicios 'premium'.

La Grada Alta (del sector 300 hasta el 352) será la tercera del estadio, ubicada en la franja inferior del tercer nivel. Esta ubicación estará elevada, pero, según Solís, "muy bien equilibrada, ideal para quienes disfrutan analizando el juego con perspectiva sin alejarse del ambiente de la grada". Por último, la Superior (del sector 400 hasta el 452), la cuarta del estadio situada en la franja superior del tercer nivel, se ubicará en la parte alta y resguardada bajo la cubierta, proporciona una "perspectiva integral" de todo el terreno de juego. Solís ha hecho hincapié en que la zona de los palcos "está muy avanzada".

EL SOL, LA CUBIERTA Y LA CONEXIÓN

En cuanto a la ubicación de las nuevas localidades y el sol, el directivo ha manifestado que el Nou Mestalla estará cubierto, por lo que "el sol no va a ser un problema". No obstante, el club habilitará la Sala 1923 "para que todos los abonados tengan su oportunidad de venir físicamente" a la citada sala "a elegir su asiento y a solventar las dudas que tenga".

Preguntado sobre la ubicación de la grada de animación, el director general del conjunto 'che' ha explicado que el club "ya lo está hablando con ellos", al tiempo que ha comentado que se ha ampliado la capacidad de esta grada en más de 400 localidades. Además, ha explicado que localizar a los fans en un córner "no es un capricho" porque "ven el fútbol de pie": "Si lo pones detrás de las porterías, a la gente que saca sus abonos en los laterales" les impide parte de visión "por el hecho de que estuviera la parte central levantada".

Y sobre la movilidad y la conexión del nuevo estadio, Solís ha afirmado que el club "lleva tiempo" en contacto tanto con la Asociación de Vecinos de Benicalap como con el Ayuntamiento de València. "Hemos tenido una serie de reuniones, porque para nosotros es un tema importantísimo. Queremos que nuestros aficionados vengan de una manera cómoda a su estadio y, desde luego, es una cosa que se va a tener que cuidar muy mucho, porque es clave para la ciudad", ha apuntado.

En cuanto al interior del estadio, que albergará un máximo de 70.044 aficionados, hay previstas unas 50 barras, tres restaurantes --dos ubicados en la zona sur y otro en norte-- y dos zonas de ocio. El estadio se sustenta sobre 50 pilares, con un peso aproximado de 30 toneladas cada uno, que soportan la estructura.

Los restaurantes y las zonas de ocio podrán utilizarse también en jornadas que no haya partido. La idea del Valencia es que el estadio tanga vida durante todo el año, por lo que el Nou Mestalla tendrá diferentes espacios para acoger actividades de otra índole.

Sobre el espacio terciario, cuya licencia ambiental y de obras concedió en junio de 2026 el Ayuntamiento de València a la firma Atitlan, el Valencia cree que estarán todas las obras finalizadas un año y medio después de la inauguración del nuevo estadio. En cambio, por el momento no existe una previsión para el inicio de las obras del polideportivo de Benicalap.