Vecinos del Bernabéu recurrirán al Supremo el archivo de la causa contra el Real Madrid por los conciertos

Archivo - Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar la causa abierta contra el Real Madrid por los ruidos en dieciocho conciertos celebrados en 2024 en el estadio Santiago Bernabéu.

Enrique Martínez de Azagra, presidente de la asociación, ha manifestado a Europa Press que respetan la resolución judicial pero no están de acuerdo con la misma. "Esto no ha terminado", ha aseverado.

En la sentencia, los magistrados concluyen que ni la sociedad gestora del estadio ni su directivo tenían el "dominio del hecho" sobre la emisión del ruido generado durante los espectáculos musicales.

Según la Sala, la responsabilidad sobre el volumen del sonido y el cumplimiento de los límites acústicos correspondía a las empresas promotoras de los conciertos, encargadas de organizar y ejecutar cada evento.

El presidente de la asociación ha defendido que el Real Madrid, como propietario y gestor del recinto, obtuvo "un beneficio económico por el alquiler del espacio y conocía desde el inicio el impacto acústico que estaban generando los eventos".

Según ha recordado, desde los primeros conciertos se registraron cientos de denuncias vecinales, hasta 500, por el elevado volumen del sonido y las molestias ocasionadas. Asimismo, ha destacado que los conciertos acabaron suspendiéndose semanas después, cuando ya existía una querella criminal admitida a trámite y el conflicto había adquirido una importante dimensión judicial.

En este sentido, sostiene que el propietario del estadio no puede desvincularse de la actividad desarrollada en el recinto, ya que "si no se cede el espacio, el problema no existiría".