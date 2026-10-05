Fútbol.- Vithas renueva como servicio médico oficial del Atlético de Madrid para esta temporada

Pedro Rico, CEO de Vithas, y de Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Club Atlético de Madrid - VITHAS

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha renovado como servicio médico oficial del Club Atlético de Madrid para la temporada 2026-27, de modo que seguirá prestando cobertura sanitaria integral a los jugadores y cuerpo técnico de las primeras plantillas masculina y femenina, así como a sus primeros equipos filiales.

El grupo sanitario presta este servicio desde la temporada 2023-24 en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas/Invictum en los hospitales universitarios Vithas Madrid Arturo Soria y Vithas Madrid Aravaca, han apuntado la compañía y el club en un comunicado.

Dirigido por el doctor José Silberberg, Vithas/Invictum cuenta con un equipo de 15 médicos y 12 profesionales sanitarios y ofrece una atención integral al deportista profesional y aficionado que incluye medicina del deporte, traumatología y cirugía ortopédica, fisioterapia, podología, nutrición, psicología, biomecánica, terapia regenerativa y chequeos.

También está dotado con la tecnología y procesos asistenciales más avanzados e innovadores para prevenir y tratar todo tipo de lesiones y patologías musculoesqueléticas.

El acto de la renovación del acuerdo, formalizado en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ha contado con la presencia del CEO de Vithas, Pedro Rico, y de Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Club Atlético de Madrid, Óscar Mayo.

"Queremos agradecer la confianza que el Club Atlético de Madrid sigue depositando en Vithas y en la experiencia, talento y conocimiento que atesoran nuestros profesionales para atender las necesidades, el rendimiento y la salud de sus jugadores", ha destacado el CEO de Vithas.

Según ha remarcado, con esta renovación el grupo sanitario Vithas refuerza su compromiso con la promoción de valores "esenciales" para la sociedad como "el trabajo en equipo, la superación personal y, por supuesto, los dehábitos de vida saludables, lo que incluye de forma destacada la práctica deportiva".

"Estamos orgullosos de renovar nuestra colaboración con Vithas y seguir creciendo juntos después de tres temporadas. Esta renovación permitirá a nuestros equipos continuar contando con un servicio de salud de máxima calidad asistencial, respaldado por un cuadro médico de reconocido prestigio nacional e internacional, y a nuestro club seguir creciendo de la mano de un socio con el que compartimos un firme compromiso con la excelencia", ha destacado, por su parte, el director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid.

La renovación del acuerdo de colaboración con el Atlético de Madrid se enmarca en la estrategia de Vithas de "promover hábitos de vida saludables entre la población y fomentar la práctica del deporte de una manera sana y responsable".

Además de ser el servicio médico oficial del Club Atlético de Madrid, también es el proveedor médico oficial del Granada C.F; colabora con el Medio Maratón y el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich; patrocina la Zurich Marató de Barcelona, la Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks y la Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid. También patrocina el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó de tenis y al Vithas Urbania Sailing Team de vela, entre otros equipos y pruebas deportivas de alto nivel.