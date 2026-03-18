Fútbol.- La Xunta pide al Ayuntamiento de A Coruña explicaciones "pormenorizadas" por la renuncia de Riazor al Mundial

A CORUÑA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, ha instado al Ayuntamiento de A Coruña a dar "explicaciones pormenorizadas" sobre el motivo de la renuncia de la ciudad herculina a ser sede de la Copa del Mundo que celebrarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal en 2030 con el Estadio Abanca Riazor.

"Durante dos años se nos dijo por parte del Ayuntamiento que tenía toda la candidatura perfectamente cerrada y que había varios fondos de inversión dispuestos a poner la parte privada para poder llevar a cabo esas obras", ha expuesto a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras recibir al campeón del Rally Dakar en categoría Missión 1000 de motos eléctricas, Fran Gómez Pallas, en A Coruña.

"No existía ningún fondo, no existía esa financiación, durante estos dos años la única administración que se había comprometido para aportar financiación en caso de ser sede fue la Xunta. El resto de administraciones no se comprometieron, espero que se den explicaciones", ha insistido.

Al hilo de ello, ha incidido en que "durante dos años se mantuvo una candidatura y que había unos fondos que iban a invertir en ese estadio -- el de Riazor --". "Y ahora no están esos fondos", ha advertido el consejero.

En relación a la propuesta de Vigo para ser sede, ha indicado que la Administración autonómica apoyará "las candidaturas gallegas". "A día de hoy no está, es un procedimiento que le corresponde a la FIFA, si es designada como sede estaremos ahí", ha apostillado.