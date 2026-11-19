VIGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, ha insistido en que apoyarán a Vigo para ser sede del Mundial de Fútbol 2030 y que mantienen "la misma postura desde hace tiempo".

Así lo ha señalado tras ser preguntado sobre si se reunirá con el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, después de que el regidor propusiese un encuentro este viernes, que fue rechazado por el Gobierno autonómico y por la Diputación de Pontevedra al estar en plena campaña electoral.

Calvo ha recordado que ya en 2022 la Xunta anunció que apoyaría a las ciudades que saliesen elegidas por la FIFA para ser mundialistas, por lo que el Ejecutivo gallego "va a estar ahí", mientras que cuestionado sobre el cambio de postura de Caballero, que en las últimas horas se ha mostrado abierto a que el Gobierno central financie parte de las obras necesarias para que el Estadio ABANCA Balaídos pueda acoger partidos del Mundial, lo ha vinculado a que el regidor prevé la derrota electoral de Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha dicho que la Xunta mantiene su propuesta de que la financiación parta de las cuatro administraciones: Gobierno, Xunta, Diputación y Ayuntamiento.