Fútbol.- El Zaragoza acusa a Tebas de vulnerar los derechos de los acusados en la denuncia y pide la nulidad del juicio

Publicado 03/09/2019 15:14:48 CET

El resto de defensas se suman al letrado del club maño y solicitan que los acusados no tengan que acudir a todas las sesiones

VALENCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Zaragoza SAD, acusado como persona jurídica en el macrojuicio por el presunto amaño del partido disputado en 2011 entre el Zaragoza y Levante en el que el equipo aragonés logró evitar el descenso de categoría, ha denunciado lo que considera una "vulneración de derechos fundamentales", como a la defensa y a la intimidad, que a su juicio se produjo en la denuncia que presentó el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, y que dio origen a esta causa.

Según ha explicado el letrado que representa al club maño, la denuncia que Tebas interpuso en 2013 hizo que este proceso judicial esté "construido sobre el secreto profesional de un abogado, que supuestamente se lo contó todo a Tebas de boca de un jugador del Zaragoza", a quien el máximo dirigente de la LFP se negó a identificar. "Un abogado decide prescindir de su secreto profesional y denunciar a su cliente. ¿Qué clase de Estado de Derecho puede permitir que un abogado pueda revelar información secreta al poder público encargado de perseguirlo?", ha desarrollado.

En este juicio se sientan en el banquillo 42 acusados, entre los que se encuentra el propio club aragonés, su expropietario Agapito Iglesias, además de multitud de futbolistas --gran parte de ellos ya retirados-- de ambos equipos. La primera sesión de este proceso se ha iniciado con las cuestiones previas, en la que el letrado del Zaragoza ha solicitado la nulidad del juicio, petición a la que se ha sumado la práctica totalidad del resto de las defensas.

Los acusados, entre los que figuran nombres relevantes en el mundo del fútbol como el actual jugador del PSG Ander Herrera o el ex del Atlético de Madrid Gabi, que ahora milita en el Al-Sadd catarí, han desfilado ante una numerosísima presencia de medios de comunicación que les esperaban a las puertas de los juzgados de la capital valenciana y ya se encuentran en la sala especialmente habilitada para este juicio debido a la gran cantidad de procesados y sus respectivos abogados.

En esta macrocausa, según el auto de la Audiencia de Valencia en el que se reabrió un proceso cerrado en su día y se ordenó ir a juicio, existen indicios de que nueve jugadores, el técnico y el director deportivo del Real Zaragoza percibieron los días previos al encuentro 965.000 euros, dinero que habría terminado en manos de los jugadores procesados del Levante. El Zaragoza necesitaba ganar aquel partido para garantizarse la permanencia en la Primera División de la Liga y con ello propició el descenso del Deportivo de La Coruña.

OTRAS PETICIONES DE LOS ACUSADOS

En esta fase de cuestiones previas, la gran mayoría de los letrados de los acusados también han coincidido en pedir al juez que sus representados no tengan que acudir a todas las sesiones de la vista y únicamente lo hagan el día de su declaración y en las jornadas que sea imprescindible. Han alegado razones de carácter laboral --las ligas en las que se encuentran están ya en juego-- y por los países en los que residen y juegan estos futbolistas --en Catar, Kuwait o Argentina, entre otros ejemplos--.

El abogado de Agapito Iglesias también ha solicitado la nulidad por las mismas razones, además de porque a su juicio su cliente "no puede ser acusado de falsedad" debido a que este delito estaría prescrito y por esta razón no se ha preparado la defensa de este tipo penal. Por ello, ha señalado que "no debería ser objeto de acusación".

El letrado de Ivan Obradovic ha abogado por la suspensión del juicio: "La Audiencia mandó que se continuara el procedimiento, no que se siguiera contra personas o entidades determinadas. El juez instructor transcribió sus razonamientos para abrir juicio oral", ha expuesto.

Por parte de las acusaciones, que deberán pronunciarse sobre los razonamientos de los letrados de los procesados, la representación de la Liga como acusación particular ha pedido al juez la comparecencia en calidad de testigos peritos de los profesionales que elaboraron los informes "en contra de los argumentos de los escritos de defensa que dicen que el Zaragoza no dependía de sí mismo para salvar la categoría", así como otro trabajo sobre los datos y estadísticas del encuentro.