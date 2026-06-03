Las futbolistas eligen a la AFE para la negociación del nuevo Convenio Colectivo de la Liga F Moeve

Archivo - El presidente de Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, posan a su llegada a una reunión en la sede del Ministerio, a 28 de agosto de 202 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha sido el sindicato elegido para ejercer como la representación social de las futbolistas en la negociación del Convenio Colectivo de la Liga F Moeve, la Primera División femenina.

Según indicó la asociación en un comunicado este miércoles, "una vez terminado el proceso, las futbolistas han respaldado de manera mayoritaria a la AFE con 177 votos (85,10 por ciento) de los 208 válidos emitidos". FUTPRO, que había sido el elegido para la anterior negociación, recibió 28 votos, y Futbolistas On, uno.

"Este respaldo vuelve a situar a AFE como la organización de referencia para las futbolistas profesionales, y refuerza el trabajo desarrollado por el sindicato en defensa de sus derechos laborales. Un resultado que da más fuerza a nuestra Asociación, que también obtuvo un apoyo mayoritario por parte de los futbolistas de Primera y Segunda División hace unas semanas en el mismo proceso", celebró el sindicato que preside David Aganzo.

Este remarcó que afronta "esta nueva etapa con la responsabilidad y el compromiso de representar a las futbolistas en la negociación colectiva, trasladando sus necesidades e inquietudes y trabajando para seguir impulsando avances que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento del fútbol femenino en España".

"AFE quiere agradecer la confianza depositada por las jugadoras, así como la colaboración de las personas integrantes de las mesas electorales y de todas las que han contribuido al correcto desarrollo del proceso. Este respaldo supone un estímulo para seguir trabajando con cercanía, responsabilidad y firmeza en la defensa de los intereses del colectivo", sentenció la asociación.