Futbolistas ON critica que la AFE esté de "brazos cruzados" de cara a renovar el Convenio Colectivo Femenino

Archivo - Juan José Martínez, presidente del sindicato Futbolistas ON

Archivo - Juan José Martínez, presidente del sindicato Futbolistas ON - FUTBOLISTAS ON - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Futbolistas ON criticó este miércoles que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) esté "de brazos cruzados" para que el Convenio Colectivo del Fútbol Femenino se pueda renovar de forma automática al término de esta próxima temporada, y advirtió que no le "temblará el pulso" para promover cualquier tipo de acción entre las futbolistas para que se les reconozcan sus derechos.

En un comunicado, Futbolistas ON recordó que la AFE "denunció el Convenio Colectivo del Fútbol Femenino para evitar su renovación automática, tras lo cual se ha mantenido de brazos cruzados sin realizar trámite ni contacto alguno para iniciar la negociación de uno nuevo".

"Esta inactividad tiene consecuencias graves para las futbolistas, ya que en el actual Convenio firmado está previsto que, tras su denuncia, solo se mantendrá vigente hasta la finalización de la temporada 2021-2022", añadió.

Para el sindicato que preside Juanjo Martínez, esta denuncia de la AFE hace que el documento "no se prorrogue automáticamente, lo cual pone en riesgo su continuidad y sería un daño irreparable para las futbolistas".

"AFE ha puesto en marcha el reloj para el fin de la vigencia del convenio. No ha mostrado ningún plan ni voluntad alguna de negociación. Futbolistas ON considera que no se debe cometer la imprudencia y precipitación de denunciar un convenio colectivo sin tener intención de negociación. AFE ha cometido una gran irresponsabilidad", se quejó.

Futbolistas ON aseguró que luchará "por la vía sindical y legal" para que todos estos derechos conquistados por las futbolistas y que "tanto" costó que se firmasen sean "respetados, así como evitar que las compañeras que se incorporan a la competición queden desamparadas al final de la presente temporada".

"Por todo ello, tendemos nuestra mano y llamamos al resto de actores a la responsabilidad para encontrar una solución, pues, como ya manifestamos en anteriores ocasiones, las futbolistas son las principales víctimas de este permanente estado de enfrentamiento que vive el fútbol español", prosiguió el sindicato.

En este sentido, dejó claro que "si no se desbloquea esta situación, habrá grandes perjuicios económicos para las jugadoras" y que no le "temblará el pulso para promover entre las futbolistas las movilizaciones que sean necesarias para reivindicar" sus derechos.