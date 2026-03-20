FUTBOLISTAS ON exige a la FIFA una compensación económica a los jugadores afectados por la sentencia Diarra

Archivo - Balón en un campo de fútbol. - JCCM - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato FUTBOLISTAS ON ha anunciado este viernes su apoyo a la demanda colectiva 'Justice for Players' contra la FIFA y varias federaciones nacionales de fútbol, que busca obtener una compensación económica para todos los futbolistas que hayan estado bajo contrato en algún momento de su carrera con un club europeo, en virtud de la sentencia Diarra, que afectó a unos 100.000 profesionales.

El 4 de agosto de 2025, la fundación holandesa Justice for Players (JfP) anunció que está liderando una demanda colectiva contra la FIFA y varias federaciones de fútbol europeas, en nombre de los jugadores que han militado en clubes de la Unión Europea y del Reino Unido desde 2002.

El objetivo principal de esta demanda colectiva es obtener una compensación económica justa para todos los futbolistas profesionales y exjugadores, independientemente de su nacionalidad, que hayan estado bajo contrato en algún momento de su carrera con un club europeo, incluido el Reino Unido, entre 2002 y la actualidad.

Esta compensación económica se debe en virtud de la sentencia Diarra del TJUE (4 de octubre de 2024), en la que el TJUE consideró ilegales las normas de la FIFA. Un análisis preliminar realizado por economistas de Compass Lexecon ha estimado que los futbolistas profesionales afectados han ganado, de media, aproximadamente un 8 por ciento menos a lo largo de su carrera que si las normas de la FIFA no hubieran sido ilegalmente restrictivas.

Además, la demanda colectiva, en particular con el apoyo de muchos sindicatos de jugadores, entre los que ahora se encuentra FUTBOLISTAS ON, tiene como objetivo garantizar que la FIFA adopte, a través de un diálogo genuino, las reformas de gobernanza exigidas por la legislación de la UE, que incluyen el poder de codecisión de los sindicatos de jugadores en todos los asuntos relacionados con las condiciones laborales y de empleo de los jugadores, en colaboración con las asociaciones que representan a los clubes.

El presidente de FUTBOLISTAS ON, Juanjo Martínez afirmó que considera que la sentencia del caso Diarra es "otro hito" en la cuestión del estatuto y los traspasos de los jugadores, que siguen siendo, en cierta medida, "injustificadamente ignorados" por otras entidades del entorno futbolístico.

"Exigir una indemnización a la FIFA en nombre de los futbolistas es nuestro deber y el siguiente paso lógico para garantizar que las reformas de los reglamentos de la FIFA se adopten sin más demora, de conformidad con la sentencia del TJUE, y que sean el resultado de un proceso verdaderamente inclusivo que asegure la posición legítima de los futbolistas y les garantice los derechos a los que, sin duda, tienen derecho", añadió.

Por su parte, la presidenta de Justice for Players, Lucía Melcherts declaró que acogen con "satisfacción" la decisión de FUTBOLISTAS ON de apoyar la demanda colectiva de Justice for Players. "Los salarios que perciben los jugadores en toda la UE y en el Reino Unido han sido reprimidos durante años por las normas de traspaso ilegales de la FIFA. Esta acción legal tiene por objeto garantizar la indemnización que se debe a los jugadores por los ingresos perdidos y, igualmente importante, lograr una reforma duradera y significativa del sistema", concluyó.

El respaldo de FUTBOLISTAS ON refleja la creciente unidad y fuerza del movimiento de los jugadores. El apoyo a esta demanda colectiva por parte de otros 16 sindicatos nacionales de jugadores envía el mensaje de que los jugadores ya no aceptan un sistema de traspasos injusto e ilegal.

De la sentencia Diarra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que todos los jugadores resultaron perjudicados como consecuencia de las normas de traspasos de la FIFA. Se estima que unos 100.000 futbolistas profesionales, hombres y mujeres, pueden sumarse a la acción legal.